С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

22 декабря отмечают день святой Анны

22 декабря отмечают день ангела Анны Фото: Pixabay

22 декабря православные христиане почитают память святой Анны, которая считается покровительницей женщин, матерей и беременных. Сегодня день ангела празднуют все представительницы женского пола, которых зовут Анна. С историей, традициями и приметами праздника "Сегодня" знакомили вас ранее, а в этом материале собрали самые лучшие поздравления с именинами Анны.

С днем ангела Анны: красивые открытки

С днем ангела Анны Фото: Фото из открытых источников С днем ангела Анны Фото: Фото из открытых источников С днем ангела Анны Фото: Фото из открытых источников С днем ангела Анны Фото: Фото из открытых источников С днем ангела Анны Фото: Фото из открытых источников 1/5

Поздравления с днем ангела Анны в стихах

***

Анна – ласковое имя,

Пусть сбываются мечты!

Не сравнить тебя с другими,

Ведь одна такая ты!

Будь счастливой в именины,

Про друзей не забывай!

А от жизни вдохновение

И успехи получай!

***

Анна — значит "благодать".

Точно ведь, ни дать ни взять.

Ей на всё хватает рук,

Самый верный в мире друг,

Никогда не подведет,

Вкусно пироги печет.

Хочу Анне пожелать

Сотню лет не увядать.

Здоровья, счастья, красоты!

Пусть сбываются мечты.

***

Ранишь сердце ты любого,

Даже Дон Жуана.

Ты прекрасна и желанна,

Сказочная Анна.

В праздник твой я пожелаю

Чтоб мечты все сбылись.

И от счастья твои глазки

Радостно светились.

Чтоб везло тебе всегда,

Планы удавались.

Люди добрые в пути

Лишь тебе встречались.

***

Тебя, Анюта, поздравляю,

И в именины я желаю,

Чтоб удавались все дела,

Добиться своего могла,

Любви большой, безумно чистой,

Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,

Чтоб самой ты была красивой,

На все дела хватало силы!

***

Проходит мимо, как богиня,

А выглядит как герцогиня,

Всегда опрятна и отменна,

Естественна и совершенна.

А имя значит "миловидна",

И это сразу станет видно.

Анюта, пусть хранит судьба,

В душе всегда ты молода!

День ангела Анны: поздравления в прозе и картинки

С днем ангела Анны Фото: Фото из открытых источников С днем ангела Анны Фото: Фото из открытых источников С днем ангела Анны Фото: Фото из открытых источников С днем ангела Анны Фото: Фото из открытых источников С днем ангела Анны Фото: Фото из открытых источников 1/5

***

Поздравляю с Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет твоей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит тебя, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.

***

Анюта, поздравляю тебя. Желаю всегда идти в верном направлении, постоянно принимать правильные решения, никогда не отказываться от своих желаний и идей, ни за что не упустить своего счастья. Успехов тебе, Анечка, и всех благ!

***

Говорят, ангел-хранитель нас направляет на верный путь, если мы искренне верим в Бога и существование высших покровителей. Вера в добро помогает увидеть истину на жизненном перекрестке, а личный ангел оставляет нам знаки и подсказки для осознанных решений. Я тебе желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда следовал за тобой и оберегал тебя от жизненных невзгод. С Днем ангела!

***

Поздравляю с Днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас на всякий час, хранит от всего злого и поощряет на добрые дела.

***

Поздравляю с Днём Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня, 22 декабря, начинается значимый еврейский праздник Рождества – Ханука. Узнайте историю и традиции праздника.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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