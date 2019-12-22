С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах
22 декабря отмечают день святой Анны
22 декабря православные христиане почитают память святой Анны, которая считается покровительницей женщин, матерей и беременных. Сегодня день ангела празднуют все представительницы женского пола, которых зовут Анна. С историей, традициями и приметами праздника "Сегодня" знакомили вас ранее, а в этом материале собрали самые лучшие поздравления с именинами Анны.
С днем ангела Анны: красивые открытки
***
Анна – ласковое имя,
Пусть сбываются мечты!
Не сравнить тебя с другими,
Ведь одна такая ты!
Будь счастливой в именины,
Про друзей не забывай!
А от жизни вдохновение
И успехи получай!
***
Анна — значит "благодать".
Точно ведь, ни дать ни взять.
Ей на всё хватает рук,
Самый верный в мире друг,
Никогда не подведет,
Вкусно пироги печет.
Хочу Анне пожелать
Сотню лет не увядать.
Здоровья, счастья, красоты!
Пусть сбываются мечты.
***
Ранишь сердце ты любого,
Даже Дон Жуана.
Ты прекрасна и желанна,
Сказочная Анна.
В праздник твой я пожелаю
Чтоб мечты все сбылись.
И от счастья твои глазки
Радостно светились.
Чтоб везло тебе всегда,
Планы удавались.
Люди добрые в пути
Лишь тебе встречались.
***
Тебя, Анюта, поздравляю,
И в именины я желаю,
Чтоб удавались все дела,
Добиться своего могла,
Любви большой, безумно чистой,
Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,
Чтоб самой ты была красивой,
На все дела хватало силы!
***
Проходит мимо, как богиня,
А выглядит как герцогиня,
Всегда опрятна и отменна,
Естественна и совершенна.
А имя значит "миловидна",
И это сразу станет видно.
Анюта, пусть хранит судьба,
В душе всегда ты молода!
***
Поздравляю с Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет твоей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит тебя, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.
***
Анюта, поздравляю тебя. Желаю всегда идти в верном направлении, постоянно принимать правильные решения, никогда не отказываться от своих желаний и идей, ни за что не упустить своего счастья. Успехов тебе, Анечка, и всех благ!
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Говорят, ангел-хранитель нас направляет на верный путь, если мы искренне верим в Бога и существование высших покровителей. Вера в добро помогает увидеть истину на жизненном перекрестке, а личный ангел оставляет нам знаки и подсказки для осознанных решений. Я тебе желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда следовал за тобой и оберегал тебя от жизненных невзгод. С Днем ангела!
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Поздравляю с Днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас на всякий час, хранит от всего злого и поощряет на добрые дела.
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Поздравляю с Днём Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня, 22 декабря, начинается значимый еврейский праздник Рождества – Ханука. Узнайте историю и традиции праздника.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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