Поздравления с католической Пасхой 2019: короткие смс и открытки

Предлагаем вам набор самых лучших поздравлений с католической Пасхой 2019

Поздравляем с Пасхой Фото: Depositphotos

В 2019 году католическая Пасха припадает на 21 апреля. "Сегодня" собрали для вас лучшие поздравления с Пасхой 2019: самые оригинальные и красочные открытки и короткие смс.

Поздравления с католической Пасхой 2019

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Поздравляю со светлой Пасхой! Желаю тебе много чудес и восхищений, огромного счастья в твоей семье и мирного светлого блага. Здоровья тебе, безграничной любви, неиссякаемого достатка и процветания.

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

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В светлый праздник Пасхи, желаю всем людям на земле, быть искреннее к друг–другу и добрее. Пускай никогда не будет войн и катастроф, и все мы будем поистине счастливыми от того, что видим солнечный свет и цветение цветов, слышим пение птиц и смех детей. С святой Пасхой вас всех! Будьте здоровы и счастливы. Христос воскрес, воистину воскрес!

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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть снизойдет на твой дом благодать, мир и покой, пусть царят в вашей семье любовь и доброта, забота друг о друге, здоровья и счастья Вам и Вашим близким, взаимопонимания, пусть ваша жизнь будет наполнена весельем и радостью.

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

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Пускай в сердце царит лишь свет; в доме — уют и благополучие; у близких — крепкое здоровье и радость в душе. Светлый праздник Пасха — день, когда, казалось бы, невозможное может стать действительностью, поэтому не переставайте верить. С праздником!

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Поздравляем Вас со светлым пасхальным праздником, пусть в Вашей душе ощущается всегда присутствие Высшей силы, будут здоровы и успешны Ваши дети, крепки и счастливы Ваши семьи, активны и бодры Ваши родители. Пусть сопровождает Вас душевное спокойствие, материальное благополучие, уверенность в счастливом будущем и вера.

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Bipbap

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С сердечным трепетом поздравляю с Великим праздником Святой Пасхи! Встречайте его с чистой душой и доброй совестью. Пожелания: земных благ, духовного развития, душевного спокойствия, Божьего промысла и воли во всех делах и начинаниях. Будьте хранимы Господом на многая и благая лета. Радости торжества, крепкой веры и бесконечной любви!

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В этот светлый день, великий праздник Пасхи шлю свои теплые пожелания здравия и мира, великодушия и благополучия. Пусть Бог помогает в трудную минуту, пусть жизнь счастливой речкою бежит, пусть душа будет свободной и открытой, а сердце отзывчивым и добрым.

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Bipbap

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Со светлым Праздником Пасхи! В этот день я желаю тебе мира и процветания. Пусть Господь оберегает тебя от чужой зависти и злости, люди вокруг дарят тебе только любовь и радость, а жизнь будет наполнена яркими красками и смехом близких. Желаю, чтобы каждый день в этой жизни был прожит тобой с удовольствием!

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Христос Воскрес. Я поздравляю тебя с Пасхой и от чистого сердца хочу пожелать освободить свою душу от тревог, обид и печалей, стать добрее, увидеть этот мир по-новому, полюбить свою жизнь еще сильней. Здоровья тебе и простого человеческого счастья.

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Bipbap

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Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть раздаются звонкие веселые голоса по всему твоему дому, пусть только любовь и счастье занимают всё твоё сердце!

Напомним, ранее "Сегодня" предложили поздравления в стихах и прозе с Еврейской Пасхой 2019.

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