Поздравления с наступающим 8 Марта
Отправляйте женщинам красивые и душевные поздравления с наступающим 8 Марта
Завтра отмечаем Международный женский день, а потому поспешите уже сегодня поздравить всех знакомых женщин с наступающим 8 Марта и пожелать им всего наилучшего. Мы присоединяемся к лучшим поздравлениям и предлагаем вам подборку красивых и оригинальных пожеланий в прозе, стихах и смс с наступающим 8 Марта.
Душевные поздравления с наступающим 8 Марта в стихах
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В преддверии 8 Марта
Желаю солнца и весны,
Удачи, радости и фарта,
Любви, добра и красоты.
Весеннего вам обновленья,
Здоровья, счастья, волшебства,
И праздничного настроенья
Сегодня, завтра и всегда!
Трогательные поздравления с наступающим 8 Марта в прозе
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С наступающим 8 Марта! Желаю в этот женский день крепкого здоровья, неувядающей юности и ослепительной красоты на долгие годы! Пусть рядом с вами всегда будут любимые люди, которые окружат вас заботой и вниманием. Пусть весенний ветер принесет лишь хорошие перемены.
Веселые поздравления с наступающим 8 Марта
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8 Марта быстро мчится,
Даря тюльпаны и тепло.
Пусть в этот день добро случится,
Чтоб сердце пело и цвело!
Любви взаимной и красивой
Желаю в этот день весны,
Пусть будет жизнь всегда счастливой,
И снятся радостные сны!
Короткое поздравление с наступающим 8 Марта
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8 Марта к нам спешит,
Чтоб расцвели сады кругом,
Пускай весна вас одарит
Здоровьем, солнцем и теплом,
Пусть все сбываются желания,
Душа пусть радостно поет,
Пускай весеннее дыхание
Добро и радость принесет!
Лучшие поздравления с наступающим 8 Марта в прозе
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Поздравляю с наступающим 8 Марта и от спешу пожелать, чтобы женский праздник очарования, любви и красоты удался на славу и подарил множество приятных впечатлений, ярких букетов, милых подарков, сладких поцелуев, теплых объятий и незабываемых комплиментов. Будьте всегда неотразимы, восхитительны и счастливы!
Прикольные поздравления с наступающим праздником 8 Марта
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С наступающим праздником, дамы!
Будьте вы веселы и желанны,
Пусть весна только радость приносит,
Пусть душа обновления просит.
Я желаю здоровья, везения,
Чтоб не знать в этот день огорчения.
Символ 8 – любви бесконечность,
Жизнерадостность, яркость, беспечность!
Философское поздравление с наступающим 8 Марта
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Поздравляю с наступающим праздником 8 Марта! Желаю, чтобы эта весна принесла в вашу жизнь приятные эмоции, активные действия и лишь радостные воспоминания. Пусть все ваши новые начинания будут успешными и удачливыми. Пусть все проблемы утекут от вас вместе с быстрыми весенними ручьями. Желаю, чтобы красота распускалась весенними цветами, здоровье крепло, как тепло за окном, а в душе ясным солнышком росла любовь!
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