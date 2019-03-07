Поздравления с наступающим 8 Марта

Отправляйте женщинам красивые и душевные поздравления с наступающим 8 Марта

Поздравления с наступающим 8 Марта Фото: Pixabay

Завтра отмечаем Международный женский день, а потому поспешите уже сегодня поздравить всех знакомых женщин с наступающим 8 Марта и пожелать им всего наилучшего. Мы присоединяемся к лучшим поздравлениям и предлагаем вам подборку красивых и оригинальных пожеланий в прозе, стихах и смс с наступающим 8 Марта.

Душевные поздравления с наступающим 8 Марта в стихах

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В преддверии 8 Марта

Желаю солнца и весны,

Удачи, радости и фарта,

Любви, добра и красоты.



Весеннего вам обновленья,

Здоровья, счастья, волшебства,

И праздничного настроенья

Сегодня, завтра и всегда!

Трогательные поздравления с наступающим 8 Марта в прозе

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С наступающим 8 Марта! Желаю в этот женский день крепкого здоровья, неувядающей юности и ослепительной красоты на долгие годы! Пусть рядом с вами всегда будут любимые люди, которые окружат вас заботой и вниманием. Пусть весенний ветер принесет лишь хорошие перемены.

Веселые поздравления с наступающим 8 Марта

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8 Марта быстро мчится,

Даря тюльпаны и тепло.

Пусть в этот день добро случится,

Чтоб сердце пело и цвело!



Любви взаимной и красивой

Желаю в этот день весны,

Пусть будет жизнь всегда счастливой,

И снятся радостные сны!

Короткое поздравление с наступающим 8 Марта

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8 Марта к нам спешит,

Чтоб расцвели сады кругом,

Пускай весна вас одарит

Здоровьем, солнцем и теплом,

Пусть все сбываются желания,

Душа пусть радостно поет,

Пускай весеннее дыхание

Добро и радость принесет!

Лучшие поздравления с наступающим 8 Марта в прозе

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Поздравляю с наступающим 8 Марта и от спешу пожелать, чтобы женский праздник очарования, любви и красоты удался на славу и подарил множество приятных впечатлений, ярких букетов, милых подарков, сладких поцелуев, теплых объятий и незабываемых комплиментов. Будьте всегда неотразимы, восхитительны и счастливы!

Прикольные поздравления с наступающим праздником 8 Марта

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С наступающим праздником, дамы!

Будьте вы веселы и желанны,

Пусть весна только радость приносит,

Пусть душа обновления просит.



Я желаю здоровья, везения,

Чтоб не знать в этот день огорчения.

Символ 8 – любви бесконечность,

Жизнерадостность, яркость, беспечность!

Философское поздравление с наступающим 8 Марта

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Поздравляю с наступающим праздником 8 Марта! Желаю, чтобы эта весна принесла в вашу жизнь приятные эмоции, активные действия и лишь радостные воспоминания. Пусть все ваши новые начинания будут успешными и удачливыми. Пусть все проблемы утекут от вас вместе с быстрыми весенними ручьями. Желаю, чтобы красота распускалась весенними цветами, здоровье крепло, как тепло за окном, а в душе ясным солнышком росла любовь!

Ранее мы рассказывали, что подарить на 8 Марта подруге по гороскопу.

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