Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в прозе, картинки и открытки

"Сегодня" собрали самые красивые и короткие поздравления с Новым годом 2020 своими словами

Новый год 2020 наступит уже совсем скоро Фото: Lowie Vanhoutte / Unsplash

Уже совсем скоро наступит Новый год 2020. Обязательно поздравьте с наступающим праздником всех родных и близких, друзей, коллег и знакомых. Пожелайте счастья, здоровья, любви и взаимопонимания!

"Сегодня" собрали самые красивые и короткие поздравления с Новым годом 2020 своими словами. Выбирайте самые оригинальные тексты, открытки и картинки с Новым годом 2020.

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Поздравления с Новым годом 2020 в прозе

С наступающим Новым годом! Желаю успеть избавиться от ненужных вещей и чувств, желаю с трепетом души ждать новых приключений, полных счастья и веселья. И пусть, когда Новый год вступит в свои права, в твоей жизни произойдет настоящее чудо, пусть исполнится твое самое заветное желание.

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Поздравлю с наступающим Новым годом, с ожиданием чуда и волшебства. Желаю подготовить хорошее настроение, вкусный стол, весёлую компанию и светлые надежды для встречи праздника. Пусть этот новый год подарит сбывшуюся мечту, любовь родных и неприступную крепость для осуществления твоего счастья.

Поздравления с Новым годом 2020 Фото: Bipbap

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Поздравляю с наступающим Новым годом и пожелаю светлого счастья и исполнения заветного желания в новогоднюю ночь, прекрасного настроения и несомненной удачи, успехов в делах и бравого здоровья на весь год, искренней любви и доброго уважения!

Короткие поздравления с Новым годом 2020

Поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем отметить этот искристый и мерцающий всеми цветами праздник в доброй и уютной компании. Получить много удовольствия и зарядится отличным настроением на весь грядущий год. Счастья вам, взаимной любви, огромных достижений и крепкого здоровья!

Поздравления с Новым годом 2020 Фото: Bipbap

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Поздравляю с наступающим Новым годом и хочу пожелать без лишней суеты и тревог успеть избавиться от старых ненужных вещей и обид, в преддверии новогоднего волшебства и чуда успеть сделать все, что велело сердце. И пусть грядущий год будет счастливым и добрым.

Поздравления с Новым годом 2020 Фото: Bipbap

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С наступающим Новым годом. Пусть праздник крадется не один, а с целым запасом достатка и сил, пусть новый год пообещает быть в сто раз ярче и круче, чем предыдущий. Желаю вкусного застолья, веселой компании друзей, невероятных приключений и настоящей сказки в Новый год.

Поздравления с Новым годом 2020 Фото: Bipbap

Оригинальные поздравления с Новым годом 2020

Интересных приключений, легких дорог, успешных результатов и здоровья на все грядущие двенадцать месяцев! Пусть новогодняя ночь будет волшебной, а все загаданное под бой курантов сбудется как можно скорее. Чтоб оливье особенно удался, а мандарины своим ароматом создали праздничную атмосферу. С наступающим!

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В преддверии наступающего праздника все ждут какого-то чуда! Так пусть же оно обязательно случится в следующем году! Пусть Новый год принесет нам удачу, здоровье, достаток, успех в карьере и личной жизни. Тем, кто еще не встретил свою судьбу, желаю обязательно столкнуться с ней лицом к лицу. Всем, кто болен, – исцеления. Безработным – хорошей должности. С наступающим!

Поздравления с Новым годом 2020 Фото: Bipbap

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle собрал лучшие поздравления коллегам с Новым годом, которые повеселят их, а также заставят улыбнуться.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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