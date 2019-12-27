Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки
"Сегодня" собрали самые короткие и оригинальные поздравления с Новым годом 2020
Во вторник, 31 декабря, украинцы будут праздновать Новый год 2020. В преддверии праздника "Сегодня" собрала самые креативные поздравлениях в стихах, которые наверняка запомнятся тем, кого вы решите поздравить с их помощью.
Выбирайте самые оригинальные, короткие тексты, открытки и картинки с Новым годом 2020 для ваших любимых, родственников, друзей, коллег и знакомых.
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Наступает Новый год,
Пусть он счастье принесет,
Пусть мечты осуществит,
Раны сердца исцелит.
Пусть наладятся дела
Сразу с первого числа,
В наступающем году
Пусть одни успехи ждут!
***
Новый год уж у дверей,
Открывайте побыстрей,
Принимайте гостя вы,
Пусть исполнит он мечты!
Он подарит счастье, ласку,
И откроет в двери сказку,
Вам подарит волшебство,
Принесет он в дом добро.
Пусть творятся чудеса,
Много света и тепла,
И любви, и настроенья,
Много новых впечатлений!
***
С наступающим! Отрады,
Солнца, искренних друзей.
Перешагивать преграды,
Добрых, мирных новостей.
Не грустить, не ведать скуки,
Чуда, радости весь год.
Жить прекрасно, без разлуки,
Пусть в душе любовь живет.
Короткие поздравления с Новым годом 2020
Поздравляю с наступающим!
Сердце счастьем пусть наполнится,
Будет радость вдохновляющей,
А желания – исполнятся.
На душе уютней станет пусть,
А в глазах любовь живет,
Будут дни теплей и ласковей,
И прекрасным – целый год!
***
Желаю к чуду прикоснуться,
И с новой радостью столкнуться,
Любовь пусть в сердце поселится,
Хорошее что-то случится.
Желаю двигаться вперед,
Сомнений, устали не зная.
Пусть приходящий Новый год
Вам двери к счастью открывает.
Красивыепоздравления с Новым годом 2020
С наступающим тебя,
Скоро будет праздник!
Он уже проник в сердца,
Снегом, ёлкой дразнит.
Встреть его и проведи
Год, как будто в сказке.
Верь, что счастье впереди,
Деньги строят глазки.
***
С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть снежинок хоровод
Прогоняет прочь ненастье,
Сказка снежная придет.
Пожелаю вам здоровья
И задора на года.
Чтобы зимнею порою
Радость в дом скорей пришла!
***
Пусть посыплются победы,
Словно нежный белый снег,
И удача ходит следом,
Ждет немыслимый успех!
Будет счастья много-много,
И веселья, и добра...
Поздравляю с Новым годом,
С наступающим, ура!
Поздравления с Новым годом 2020 для всех
Мягкой поступью морозной
К нам крадется Новый год.
Невесомо, осторожно,
Но уверенно идет.
С ним – мечтания, надежды,
Ожиданья, чудеса.
Долгожданный, как и прежде,
Он летит через леса.
Пусть сбываются молитвы
Жить в здоровье и ладу.
Только радостных событий
В наступающем году!
***
Пусть год, что тихо наступает,
Вас только лучшим одаряет,
Пусть он вам счастье принесет,
Плохое – старый заберет.
Пусть жизнь сияет и лучится,
Пусть суждено желаньям сбыться!
Любви, финансовой свободы.
И с наступающим вас годом!
***
Растает снежинка на тёплой ладони,
Коснётся улыбка задумчивых глаз.
Пусть вечер чарующий, предновогодний,
Волшебным подарком порадует Вас!
Желаю оставить в году уходящем
Обиды, печали, невзгоды, тоску.
Добра Вам, уюта, любви настоящей,
Пусть радость искрится звездой на снегу!
Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle собрал лучшие поздравления коллегам с Новым годом, которые повеселят их, а также заставят улыбнуться.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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