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Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

"Сегодня" собрали самые короткие и оригинальные поздравления с Новым годом 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:42
С наступающим Новым годом 2020
С наступающим Новым годом 2020
Фото: Bipbap

Во вторник, 31 декабря, украинцы будут праздновать Новый год 2020. В преддверии праздника "Сегодня" собрала самые креативные поздравлениях в стихах, которые наверняка запомнятся тем, кого вы решите поздравить с их помощью.

Выбирайте самые оригинальные, короткие тексты, открытки и картинки с Новым годом 2020 для ваших любимых, родственников, друзей, коллег и знакомых.

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Поздравления с наступающим Новым годом 2020

Наступает Новый год,
Пусть он счастье принесет,
Пусть мечты осуществит,
Раны сердца исцелит.

Пусть наладятся дела
Сразу с первого числа,
В наступающем году
Пусть одни успехи ждут!

Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Фото: Bipbap

***
Новый год уж у дверей,
Открывайте побыстрей,
Принимайте гостя вы,
Пусть исполнит он мечты!

Он подарит счастье, ласку,
И откроет в двери сказку,
Вам подарит волшебство,
Принесет он в дом добро.

Пусть творятся чудеса,
Много света и тепла,
И любви, и настроенья,
Много новых впечатлений!

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***
С наступающим! Отрады,
Солнца, искренних друзей.
Перешагивать преграды,
Добрых, мирных новостей.

Не грустить, не ведать скуки,
Чуда, радости весь год.
Жить прекрасно, без разлуки,
Пусть в душе любовь живет.

Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Фото: Bipbap

Короткие поздравления с Новым годом 2020

Поздравляю с наступающим!
Сердце счастьем пусть наполнится,
Будет радость вдохновляющей,
А желания – исполнятся.

На душе уютней станет пусть,
А в глазах любовь живет,
Будут дни теплей и ласковей,
И прекрасным – целый год!

Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Фото: Bipbap

***
Желаю к чуду прикоснуться,
И с новой радостью столкнуться,
Любовь пусть в сердце поселится,
Хорошее что-то случится.

Желаю двигаться вперед,
Сомнений, устали не зная.
Пусть приходящий Новый год
Вам двери к счастью открывает.

Красивыепоздравления с Новым годом 2020

С наступающим тебя,
Скоро будет праздник!
Он уже проник в сердца,
Снегом, ёлкой дразнит.

Встреть его и проведи
Год, как будто в сказке.
Верь, что счастье впереди,
Деньги строят глазки.

Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Фото: Bipbap

***
С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть снежинок хоровод
Прогоняет прочь ненастье,
Сказка снежная придет.

Пожелаю вам здоровья
И задора на года.
Чтобы зимнею порою
Радость в дом скорей пришла!

***
Пусть посыплются победы,
Словно нежный белый снег,
И удача ходит следом,
Ждет немыслимый успех!

Будет счастья много-много,
И веселья, и добра...
Поздравляю с Новым годом,
С наступающим, ура!

Поздравления с Новым годом 2020 для всех

Мягкой поступью морозной
К нам крадется Новый год.
Невесомо, осторожно,
Но уверенно идет.

С ним – мечтания, надежды,
Ожиданья, чудеса.
Долгожданный, как и прежде,
Он летит через леса.

Пусть сбываются молитвы
Жить в здоровье и ладу.
Только радостных событий
В наступающем году!

Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Фото: Bipbap

***
Пусть год, что тихо наступает,
Вас только лучшим одаряет,
Пусть он вам счастье принесет,
Плохое – старый заберет.

Пусть жизнь сияет и лучится,
Пусть суждено желаньям сбыться!
Любви, финансовой свободы.
И с наступающим вас годом!

***
Растает снежинка на тёплой ладони,
Коснётся улыбка задумчивых глаз.
Пусть вечер чарующий, предновогодний,
Волшебным подарком порадует Вас!

Желаю оставить в году уходящем
Обиды, печали, невзгоды, тоску.
Добра Вам, уюта, любви настоящей,
Пусть радость искрится звездой на снегу!

Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Поздравления с наступающим Новым годом 2020
Фото: Bipbap

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle собрал лучшие поздравления коллегам с Новым годом, которые повеселят их, а также заставят улыбнуться.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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