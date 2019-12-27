Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

"Сегодня" собрали самые короткие и оригинальные поздравления с Новым годом 2020

С наступающим Новым годом 2020 Фото: Bipbap

Во вторник, 31 декабря, украинцы будут праздновать Новый год 2020. В преддверии праздника "Сегодня" собрала самые креативные поздравлениях в стихах, которые наверняка запомнятся тем, кого вы решите поздравить с их помощью.

Выбирайте самые оригинальные, короткие тексты, открытки и картинки с Новым годом 2020 для ваших любимых, родственников, друзей, коллег и знакомых.

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Поздравления с наступающим Новым годом 2020

Наступает Новый год,

Пусть он счастье принесет,

Пусть мечты осуществит,

Раны сердца исцелит.

Пусть наладятся дела

Сразу с первого числа,

В наступающем году

Пусть одни успехи ждут!

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 Фото: Bipbap

***

Новый год уж у дверей,

Открывайте побыстрей,

Принимайте гостя вы,

Пусть исполнит он мечты!

Он подарит счастье, ласку,

И откроет в двери сказку,

Вам подарит волшебство,

Принесет он в дом добро.

Пусть творятся чудеса,

Много света и тепла,

И любви, и настроенья,

Много новых впечатлений!

***

С наступающим! Отрады,

Солнца, искренних друзей.

Перешагивать преграды,

Добрых, мирных новостей.

Не грустить, не ведать скуки,

Чуда, радости весь год.

Жить прекрасно, без разлуки,

Пусть в душе любовь живет.

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 Фото: Bipbap

Короткие поздравления с Новым годом 2020

Поздравляю с наступающим!

Сердце счастьем пусть наполнится,

Будет радость вдохновляющей,

А желания – исполнятся.

На душе уютней станет пусть,

А в глазах любовь живет,

Будут дни теплей и ласковей,

И прекрасным – целый год!

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 Фото: Bipbap

***

Желаю к чуду прикоснуться,

И с новой радостью столкнуться,

Любовь пусть в сердце поселится,

Хорошее что-то случится.

Желаю двигаться вперед,

Сомнений, устали не зная.

Пусть приходящий Новый год

Вам двери к счастью открывает.

Красивыепоздравления с Новым годом 2020

С наступающим тебя,

Скоро будет праздник!

Он уже проник в сердца,

Снегом, ёлкой дразнит.

Встреть его и проведи

Год, как будто в сказке.

Верь, что счастье впереди,

Деньги строят глазки.

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 Фото: Bipbap

***

С Новым годом, с новым счастьем!

Пусть снежинок хоровод

Прогоняет прочь ненастье,

Сказка снежная придет.

Пожелаю вам здоровья

И задора на года.

Чтобы зимнею порою

Радость в дом скорей пришла!

***

Пусть посыплются победы,

Словно нежный белый снег,

И удача ходит следом,

Ждет немыслимый успех!

Будет счастья много-много,

И веселья, и добра...

Поздравляю с Новым годом,

С наступающим, ура!

Поздравления с Новым годом 2020 для всех

Мягкой поступью морозной

К нам крадется Новый год.

Невесомо, осторожно,

Но уверенно идет.

С ним – мечтания, надежды,

Ожиданья, чудеса.

Долгожданный, как и прежде,

Он летит через леса.

Пусть сбываются молитвы

Жить в здоровье и ладу.

Только радостных событий

В наступающем году!

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 Фото: Bipbap

***

Пусть год, что тихо наступает,

Вас только лучшим одаряет,

Пусть он вам счастье принесет,

Плохое – старый заберет.

Пусть жизнь сияет и лучится,

Пусть суждено желаньям сбыться!

Любви, финансовой свободы.

И с наступающим вас годом!

***

Растает снежинка на тёплой ладони,

Коснётся улыбка задумчивых глаз.

Пусть вечер чарующий, предновогодний,

Волшебным подарком порадует Вас!

Желаю оставить в году уходящем

Обиды, печали, невзгоды, тоску.

Добра Вам, уюта, любви настоящей,

Пусть радость искрится звездой на снегу!

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 Фото: Bipbap

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle собрал лучшие поздравления коллегам с Новым годом, которые повеселят их, а также заставят улыбнуться.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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