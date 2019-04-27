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Поздравления с наступающими майскими: стихи, проза и открытки

Отправляйте самые красивые поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, стихах, смс, картинках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
Поздравления с наступающими майскими праздниками 2019
Поздравления с наступающими майскими праздниками 2019
Фото: Pixabay

Близятся майские праздники, которые придут вместе с долгожданными выходными и подарят возможность приятного отдыха, хорошего времяпровождения, сытного пикника на природе и веселого празднования. Не забудьте поздравить всех своих родных, близких, друзей и коллег с праздником труда и обязательно отметьте его полноценным отдыхом!

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А мы подготовили для вас самые лучшие, добрые, прикольные и веселые поздравления с наступающими майскими праздниками.

Поздравления с наступающими майскими: открытки
Поздравления с наступающими майскими: открытки
Фото: sunbouquet

Красивые поздравления с наступающими майскими праздниками в стихах

***

Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
И пусть в радость будет труд.

Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!

В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!

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Короткое смс-поздравление с наступающим 1 мая

***

Первомай – это первое мая!
Встретим праздник труда, отдыхая,
За столом или грядки копая
И друг другу здоровья желая

Поздравления с наступающими майскими праздниками 2019
Поздравления с наступающими майскими праздниками 2019
Фото: Pixabay

Позитивные поздравления с наступающими майскими днями

***

Приходит в села наши, города
Прекрасный праздник мира и труда,
В кипении цветов опять земля
И зеленеют радостно поля!

С днем Первомая! С праздником весны!
Пусть сбудутся о мире наши сны,
Желаю счастья, радости добра,
Пусть завтра будет лучше, чем вчера!

Лучшие поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе

***

Поздравляю с наступающими майскими днями, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, приносит вам настоящее удовольствие и радует своими результатами. Желаю вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

Поздравления с наступающими майскими праздниками
Поздравления с наступающими майскими праздниками
Фото: sunbouquet

Прикольные поздравления с наступающими майскими днями

***

Всех с Днем Весны и с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.

Пускай полезным будет труд,
А отдых — продуктивным.
Пускай во всем всегда везет
Веселым и активным!

Что нужно взять на пикник
Что нужно взять на пикник
Фото: Pixabay

Короткие поздравления с наступающими майскими днями

***

Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!

Оптимистичные поздравления с наступающим первомаем в прозе

***

Поздравляю с наступающими майскими праздниками всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований.

Поздравления с наступающими майскими праздниками: открытки
Поздравления с наступающими майскими праздниками: открытки
Фото: sunbouquet

Ранее мы публиковали лучший рецепт для пикника, как приготовить скумбрию на костре.

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