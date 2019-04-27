Поздравления с наступающими майскими: стихи, проза и открытки

Отправляйте самые красивые поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, стихах, смс, картинках

Поздравления с наступающими майскими праздниками 2019 Фото: Pixabay

Близятся майские праздники, которые придут вместе с долгожданными выходными и подарят возможность приятного отдыха, хорошего времяпровождения, сытного пикника на природе и веселого празднования. Не забудьте поздравить всех своих родных, близких, друзей и коллег с праздником труда и обязательно отметьте его полноценным отдыхом!

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А мы подготовили для вас самые лучшие, добрые, прикольные и веселые поздравления с наступающими майскими праздниками.

Поздравления с наступающими майскими: открытки Фото: sunbouquet

Красивые поздравления с наступающими майскими праздниками в стихах

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Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Каждый день пусть будет крут,

И пусть в радость будет труд.



Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!



В этот чудный день весенний

Классным будет настроенье.

С Первомаем! С Днем труда!

Будьте счастливы всегда!

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Короткое смс-поздравление с наступающим 1 мая

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Первомай – это первое мая!

Встретим праздник труда, отдыхая,

За столом или грядки копая

И друг другу здоровья желая

Поздравления с наступающими майскими праздниками 2019 Фото: Pixabay

Позитивные поздравления с наступающими майскими днями

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Приходит в села наши, города

Прекрасный праздник мира и труда,

В кипении цветов опять земля

И зеленеют радостно поля!



С днем Первомая! С праздником весны!

Пусть сбудутся о мире наши сны,

Желаю счастья, радости добра,

Пусть завтра будет лучше, чем вчера!

Лучшие поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе

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Поздравляю с наступающими майскими днями, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, приносит вам настоящее удовольствие и радует своими результатами. Желаю вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

Поздравления с наступающими майскими праздниками Фото: sunbouquet

Прикольные поздравления с наступающими майскими днями

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Всех с Днем Весны и с Днем Труда,

С прекрасным Первомаем

Мы поздравляем от души

И радости желаем.



Пускай полезным будет труд,

А отдых — продуктивным.

Пускай во всем всегда везет

Веселым и активным!

Что нужно взять на пикник Фото: Pixabay

Короткие поздравления с наступающими майскими днями

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Светлый день в начале мая —

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Улыбаться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!

Оптимистичные поздравления с наступающим первомаем в прозе

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Поздравляю с наступающими майскими праздниками всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований.

Поздравления с наступающими майскими праздниками: открытки Фото: sunbouquet

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