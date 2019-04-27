Поздравления с наступающими майскими: стихи, проза и открытки
Отправляйте самые красивые поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, стихах, смс, картинках
Близятся майские праздники, которые придут вместе с долгожданными выходными и подарят возможность приятного отдыха, хорошего времяпровождения, сытного пикника на природе и веселого празднования. Не забудьте поздравить всех своих родных, близких, друзей и коллег с праздником труда и обязательно отметьте его полноценным отдыхом!
А мы подготовили для вас самые лучшие, добрые, прикольные и веселые поздравления с наступающими майскими праздниками.
Красивые поздравления с наступающими майскими праздниками в стихах
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Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
И пусть в радость будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!
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Короткое смс-поздравление с наступающим 1 мая
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Первомай – это первое мая!
Встретим праздник труда, отдыхая,
За столом или грядки копая
И друг другу здоровья желая
Позитивные поздравления с наступающими майскими днями
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Приходит в села наши, города
Прекрасный праздник мира и труда,
В кипении цветов опять земля
И зеленеют радостно поля!
С днем Первомая! С праздником весны!
Пусть сбудутся о мире наши сны,
Желаю счастья, радости добра,
Пусть завтра будет лучше, чем вчера!
Лучшие поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе
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Поздравляю с наступающими майскими днями, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, приносит вам настоящее удовольствие и радует своими результатами. Желаю вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.
Прикольные поздравления с наступающими майскими днями
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Всех с Днем Весны и с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.
Пускай полезным будет труд,
А отдых — продуктивным.
Пускай во всем всегда везет
Веселым и активным!
Короткие поздравления с наступающими майскими днями
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Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!
Оптимистичные поздравления с наступающим первомаем в прозе
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Поздравляю с наступающими майскими праздниками всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований.
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