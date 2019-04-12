Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Мы собрали для вас лучшие пожелания с Пасхой 2019

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

Пасха, или Светлое Христово Воскресение считается главным событием церковного календаря, древнейшим и самым важным христианским праздником. Дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В 2019 году Пасху празднуем 28 апреля.

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

"Сегодня" собрали для вас варианты лучших поздравлений с Пасхой 2019: самые красочные открытки, короткие тексты, а также смс.

Поздравления с Пасхой 2019: открытки и красочные картинки

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней, принято "христосоваться". Это значит, что при встрече стандартное приветствие заменяется словами: "Христос воскресе!" – "Воистину воскресе!", при этом троекратно целуясь.

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

Поздравления с Пасхой 2019: стихи и короткие смс

Пусть благословение Господне

Дарит радость, мир и благодать!

Пусть погода радует сегодня,

Сердце жаждет жить и созидать!

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

Сердечно поздравляем вас

С Пасхальным воскресением!

Пусть светлым будет каждый час

И сладким — разговение!

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

Пусть звон колоколов украсит праздник

И озарится радостью лицо!

Как символ жизни, счастья, плодородия

Дарю тебе пасхальное яйцо!

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

Прими поздравления с Пасхой

И вновь наступившей весной!

Пусть яркой мозаикой красок

Порадует праздник святой!

Пусть пасхальные денечки

Будут ясными, погожими,

Хлебосольными, душевными,

На другие не похожими!

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

Нынче солнце льется всклень

И хорош, и ясен день,

Потому что наш Христос

Правду в этот мир принес

И для радости воскрес,

И достиг Святых небес.

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

Пусть принесет добро и поздравления

День Светлого Христова Воскресения!

Пусть служба в храме исцелит, понравится

И чувство окрыленности появится!

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

Желаем в жизни Божьей благодати,

Здоровья, света, мира и добра!

Творите, помогайте, созидайте,

В день Пасхи пусть звонят колокола!

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

Святое воскресение пришло!

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра!

Полна тепла, надежды и добра!

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

Пришла весна — пора чудес.

Журчит родник: "Христос воскрес!"

Светлее в мире нет словес,

Воистину Христос воскрес!

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

Славься, славься

Пасха величавая!

Христос глядит с небес,

Как празднуют, ликуют православные!

Христосуйтесь – "Христос воскрес!"

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

Христос воскрес!

Добра желаем,

Больших чудес!

Чтоб с Богом в сердце

Светлей жилось,

Он снова с нами -

Воскрес Христос!

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

За светлый праздник Пасхи!

Здоровья всем и счастья!

Христос Воскрес!

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

Поздравления с Пасхой 2019 – стихи и короткие смс

Пусть день Святого воскресения

Благие вести принесет!

Очистит душу и согреет,

От всех ненастий мир спасет!

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе

Жаворонки звонким пением воспевают Святое Воскресение. Пускай и души всех людей возрадуются и наполнятся благодатью. Праздничные свечи наполнят глаза молящихся любовью и теплом. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Желаю вам только благополучия и спокойствия. Здоровья и святого благословения. Пусть мир и любовь царят в ваших домах. Пускай аромат куличей и пирогов, привлечет сегодня ваших друзей и родных в гости.

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе

С великим праздником! Погрузитесь в океан светлых мыслей и интересного общения. Не торопитесь жить, наслаждайтесь каждым моментом, долгожданным событием, семейным отпуском. Пусть на пути вас ждет успешный результат любого сотрудничества. Стремитесь делать добро, жить по совести, искренне любить, прощать обиды и нелепые слова, больше читать и видеть в людях только хорошее.

Поздравления с Пасхой-2019 Фото: Facebook

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтобы все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе

Христос Воскрес! Пусть в светлый праздник Пасхи для тебя подует ветер добрых перемен. Желаю благодати в жизни под знаменем счастья, а также достатка, мира, радости и удачи. Пусть надежда тебя не покидает, пусть небеса пошлют тебе здоровье и любовь.

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе

От чистого сердца поздравляю с праздником светлой Пасхи. Пусть душа твоя всегда находит спасение, пусть в жизни твоей постоянно находится верное решение для любой проблемы, пусть тебе всегда удается сохранять веру и озарять близких любовью, пусть твое сердце всегда греет надежда и добрые улыбки дорогих людей.

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе

Поздравляем вас со светлым праздником Христова Воскресения, пусть перезвон пасхальных колоколов принесет вам лишь благие вести, пусть сердце ваше наполнится радостью, пусть вера помогает вам преодолевать трудности.

Напомним, что нельзя святить на Пасху, а что положить в корзину обязательно. Кроме этого, мы рассказывали о крашенках: история и современность главного символа Пасхи.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху

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