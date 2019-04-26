Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

Мы собрали для вас самые лучшие поздравления с Воскресением Христовым 2019

Поздравляем с Пасхой 2019 Фото: Depositphotos

Пасху 2019 православные христиане отмечают в воскресенье, 28 апреля. Этот праздник с давней историей и глубоким смыслом символизирует очищение от грехов, обновление, и празднуется в честь воскрешения Христа, отдавшего свою жизнь для искупления грехов человечества.

"Сегодня" собрали для вас варианты лучших поздравлений с Пасхой 2019 в прозе, своими словами, а также подготовил лучшие картинки и открытки с Воскресением Христовым 2019.

С Пасхой 2019: поздравления в прозе

Поздравляю с Пасхой. Христос Воскрес и пусть прибудет мир и счастье в твою жизнь. От всей души желаю тебе не ведать страхов и печалей, жить радостно и благодатно, с легкостью отпускать обиды от сердца и принимать добрые слова в свой адрес. Пусть Господь пошлет тебе любовь и светлую надежду.

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой и от своего сердца твоему посылаю радостные нотки доброй песни. Пусть все в твоей семье будут здоровы, пусть все в этом мире будет для тебя блаженным. Желаю любви самой искренней, надежды самой теплой и счастья самого светлого.

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Христос Воскрес! Поздравляю тебя с добрым и светлым праздником Пасхи. Пусть в этот день Господь пошлет твоему сердцу радость и надежду, пусть для тебя откроется путь к счастью и любви. Желаю здравия, блаженства, мира, душевного покоя, чистой совести и прекрасных мыслей!

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

Поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни наступил счастливый рассвет, чтобы на твоем пути засиял яркий свет надежды, чтобы в твоем сердце разлилась песня радости, чтобы в твоей семье всегда была благодать. Пусть Бог пошлет любви и мира.

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

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Христос Воскрес! С добрым праздником Пасхи. Пусть в жизнь твою постучится светлое счастье, пусть для души этот день откроет врата радости. Желаю всего доброго и хорошего, желаю светлых мыслей и великодушных поступков, желаю истинной любви и Божьего благословения на благополучную долгую жизнь.

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

С Пасхой Христовой! Желаю яркой, как праздничные яйца жизни, стать добрее, терпимее, здоровее, научиться всепрощению, быть внимательнее к ближним, пусть в жизни происходят только светлые, счастливые события!

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

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Поздравляю с Пасхой. Христос Воскрес и пусть наступит в твоей жизни благодать. Желаю здоровья, отрады и счастья, желаю, чтобы этот светлый праздник подарил тебе чудесную встречу с близкими, добрую надежду и безграничную любовь!

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Поздравляю с Пасхой! Христос Воскрес, так пусть в твоем сердце засияет свет радости, пусть вера остается крепка, а жизнь — полна счастливых и прекрасных мгновений. От всей души желаю доброй надежды и больших сил, благополучия и мира — мира в семье и на Земле!

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

С Пасхой! Поздравляю с воскресением Господним. Пускай в Вашем доме всегда будет что скушать, что одеть и с кем поделиться, важной для Вас, информацией.

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

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В светлый праздник Пасхи хочу пожелать, чтобы ваш дом был под защитой Господа. Пускай в нем будут тепло и уют, звучит смех, дарят друг другу радость и не жалуются на здоровье. Христос Воскрес!

Напомним, что нельзя святить на Пасху, а что положить в корзину обязательно. Кроме этого, мы рассказывали о крашенках: история и современность главного символа Пасхи.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху

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