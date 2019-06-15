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Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

Отправляйте красивые поздравления с Троицей 2019 в прозе и картинках родным, друзьям и близким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:13
Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: depositphotos / коллаж Владимир Грисюк
Поздравления с Троицей 2018 в прозе.
Фото: depositphotos / коллаж Владимир Грисюк

Поздравления с Днем Святой Троицы 2019 адресуем всем в этот радостный и светлый праздник, который мы отмечаем в воскресенье, 16 июня. Мы подготовили для вас красивые слова и пожелания, картинки и поздравительные открытки с Троицей 2019, которые можно отправить своим родным и близким людям.

Смотрите видео, как празднуется православная Троица в Киеве:

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На Троицу, в праздник 16 июня, православные несут в церковь зеленые ветви, букеты луговых цветов. Традиция эта сохранилась еще с того периода, когда синагоги в день Пятидесятницы украшали зеленью. Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами.

Поздравительные картинки: Троица 2019
Поздравительные картинки: Троица 2019
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Троицей 2019 в прозе

***

Поздравляю вас со святым праздником Святой Троицы! В этот день Апостолы Иисуса Христа приняли Святого Духа, который пришел на них и благословил их Своим Святым присутствием! Пусть с этого дня ваша жизнь всегда будет наполнена Им и Его Святым присутствием! Пусть благословение Святой Троицы снизойдет на Вас и изменит к лучшему всю жизнь!

С Троицей: короткие поздравления с праздником

***

В святой праздник Троицы поздравляю вас и от всей души желаю добра, любви и нежности. В этот божественный день делитесь с другими заботой, любовью, взаимопониманием и добром!

Поздравления с Троицей 2019. Фото: pixabay / коллаж Владимир Грисюк
Поздравления с Троицей 2019. Фото: pixabay / коллаж Владимир Грисюк

Смс поздравления с Троицей в прозе

***

Отец и Сын, и Дух Святой да пребудут с вами в этот чудесный день! Пусть вас охраняют на жизненном пути Ангелы Божьи, и пусть ваша жизнь наполнится солнечным светом и счастьем!

Святая Троица: поздравления друзьям

***

Поздравляю тебя с замечательным праздником и хочу пожелать, чтобы Троица помогла осуществиться всем мечтам и желаниям! Жизнь у нас всего одна, так что рекомендую ценить ее и наслаждаться ею во всех проявлениях! Верь в чудеса и радуйся тому, что имеешь!

Красивые картинки с Троицей
Красивые картинки с Троицей
Фото: bonnycards

С праздником Троицы: добрые поздравления родным

***

Примите от меня поздравления с замечательным праздником, одним из самых чудесных в православном календаре! Пусть в Троицу сбудутся ваши мечты и заветные желания, пусть радость навсегда поселится в вашем сердце, а доброта и любовь согреют душу!

Ранее мы публиковали поздравления с Троицей: красивые стихи и смс.

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