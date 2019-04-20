Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс
Мы собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем 2019
Вербное воскресенье 2019 отмечают православные христиане 21 апреля. В это день принято поздравлять друг друга с праздником Вербного воскресенья 2019, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод.
"Сегодня" предлагают вам самые интересные варианты поздравлений с Вербным воскресеньем 2019: открытки, красочные картинки, короткие и простые стихи, а также смс-сообщения.
Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах
Поздравляю с Вербным Воскресеньем!
Мира вам желаю и добра!
Пусть сегодня солнышко весеннее
Вас согреет лучиком тепла!
Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах
Рвутся почки первые
В вешний свой поход -
Воскресенье Вербное
На Господень Вход…
Пусть у Вас всё сбудется,
Мир Вам и покой!
Души да не студятся
В светлый день такой
Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах
В Вербное Воскресенье
Настроение весеннее!
Скоро уже Пасха,
И всё будет прекрасно!
Вербу в церквях освящайте
И стишок мой принимайте.
Здоровья вам, удачи
И искренней любви,
И пусть вас всех на счастье
Господь благословит!
Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах
Пусть Вербное Воскресенье
Принесёт в судьбу везение,
Чтоб мечты всегда сбывались,
А друзья не отрекались.
Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах
Всю семью свою родную
Поздравляю с Вербным днем!
Пусть горят глаза на лицах
Только радостным огнем!
От улыбок пусть растает
В каждом сердце снег со льдом.
Пусть любви на всех хватает,
Пусть добро зальёт наш дом!
"Сегодня" также предлагают вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем в прозе, стихах, коротких смс, а также в красочных открытках на любой вкус. Ранее мы также рассказывали, какие выходные дни будут на Пасху 2019 в Украине.
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