Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс

Мы собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем 2019

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Pixabay

Вербное воскресенье 2019 отмечают православные христиане 21 апреля. В это день принято поздравлять друг друга с праздником Вербного воскресенья 2019, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод.

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"Сегодня" предлагают вам самые интересные варианты поздравлений с Вербным воскресеньем 2019: открытки, красочные картинки, короткие и простые стихи, а также смс-сообщения.

Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах

Поздравляю с Вербным Воскресеньем!

Мира вам желаю и добра!

Пусть сегодня солнышко весеннее

Вас согреет лучиком тепла!

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах

Рвутся почки первые

В вешний свой поход -

Воскресенье Вербное

На Господень Вход…

Пусть у Вас всё сбудется,

Мир Вам и покой!

Души да не студятся

В светлый день такой

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Bipbap Фото: Bipbap

Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах

В Вербное Воскресенье

Настроение весеннее!

Скоро уже Пасха,

И всё будет прекрасно!

Вербу в церквях освящайте

И стишок мой принимайте.

Здоровья вам, удачи

И искренней любви,

И пусть вас всех на счастье

Господь благословит!

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах

Пусть Вербное Воскресенье

Принесёт в судьбу везение,

Чтоб мечты всегда сбывались,

А друзья не отрекались.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах

Всю семью свою родную

Поздравляю с Вербным днем!

Пусть горят глаза на лицах

Только радостным огнем!

От улыбок пусть растает

В каждом сердце снег со льдом.

Пусть любви на всех хватает,

Пусть добро зальёт наш дом!

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

"Сегодня" также предлагают вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем в прозе, стихах, коротких смс, а также в красочных открытках на любой вкус. Ранее мы также рассказывали, какие выходные дни будут на Пасху 2019 в Украине.

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