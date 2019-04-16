Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

Мы собрали для вас лучшие поздравления с праздником

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Depositphotos

Вербное воскресенье в 2019 году отмечается за неделю до Пасхи – 21 числа. В этот день верующие бьют друг друга ветками вербы с пожеланиями здоровья.

По традиции, Вербное воскресенье 2019 необходимо провести в кругу семьи, в приятной и спокойной атмосфере, поскольку праздник приходится на Великий пост перед Пасхой. Поэтому не стоит забывать, что со следующего за Вербным воскресеньем дня начинаются наиболее строгие дни недели – Страстная седмица.

"Сегодня" собрали лучшие короткие поздравления с Вербным воскресеньем 2019 в прозе, а также оригинальные открытки и прикольные картинки.

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Поздравляю с Вербным воскресеньем и искренне желаю оставить позади печаль души и все образы сердца, вздохнуть легко и направить свой взгляд на небо, поймав глоток доброй надежды и наполнив себя вдохновением, силами, уверенностью, счастьем, добротой и радостью.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

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С Вербным воскресеньем! Пусть весенняя веточка вербы станет символом чистоты твоих помыслов и искренней веры. Как она стремится вверх, к солнцу, пусть так же твоя жизнь стремится к доброму обновлению, успехов и взлетов.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

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Пусть в Вербное воскресенье душа станет смелее и искренней, пусть сердце откроется для новых добрых дел и свершений, пусть веточки вербы прогонят из дома все недуги и разногласия с родными, пусть с Божьим благословением жизнь станет благодатной и счастливой.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

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В такой замечательный праздник желаю, чтобы вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, изобилие и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарит здоровье всем его жителям.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

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Этот светлый христианский праздник мы встречаем с веточками вербы в руках. Верба очищает наши помыслы и дает нам здоровье. В этот светлый день желаю счастья, здоровья, мира и душевной тишины. С Вербным воскресеньем тебя!

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

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Я поздравляю тебя с Вербным воскресеньем. Пусть Господь хранит тебя, пусть твоя жизнь будет полна только радужными событиями. Светлых тебе дней, любви и гармонии с собой и окружающими. Пусть веточка вербы станет верным талисманом, который принесет удачу и благополучие в семье.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

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С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы на осуществление задуманного, охраняет дом от зла ​​и бед, а Господь дарует счастье, силы, спокойствие и смирение духа. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и преданными, любите, берегите, цените своих близких, будьте жертвенные душой и мягкие помыслами.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

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Этот светлый православный праздник мы встречаем с веточками вербы в руках. Верба очищает наши помыслы и дает нам здоровье. В этот светлый день желаю счастья, здоровья, мира и душевной тишины. С Вербным воскресеньем тебя!

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

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Поздравляю с Вербным Воскресеньем и хочу пожелать доброй удачи и ясного неба, светлой радости души и искренней надежды сердца. Пусть удаётся с покорностью вербы принимать все происходящее вокруг, пусть возмездием за твою щедрость и доброту послужит радость жизни и благополучие.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019 Фото: Bipbap

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