Поздравления с Вознесением Господним-2018 в стихах, проза, картинки и открытки

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас лусшие поздравления с Вознесением Господним-2018

Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети

Вознесение Господне в 2018 году православные украинцы отмечают 17 мая. Этот день является одним из 12 самых главных церковных праздников. Спаситель, возродившись после Пасхи на 40 день, вознесся на небо, закончив свое земное служение.

Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети 1/5

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас лусшие поздравления с Вознесением Господним-2018 в стихах и прозе, а также подготовил красочные картинки и открытки.

Поздравления с Вознесением Господним в прозе своими словами

В большой праздник — Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

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Дорогой друг! Будь счастлив в этот праздник Вознесения Господня, пусть твои помыслы станут ещё более чистыми, а душа — светлее. В этот день обрати свой взор к нему и вспомни об Иисусе Христе, об Отце нашем Господе, который бережёт нас и направляет. Сложи руки в молитве и попроси о здоровье своих близких людей, а я помолюсь вместе с тобой.

Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети Поздравления с Вознесением Господним-2018. Фото: соцсети 1/6

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Вот и отсчитал календарь 40 дней от Пасхи и пришел Святой праздник Вознесение Господне. Сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, отпущения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен лишь на добро, а от неверных решений хранит и оберегает Вас Бог.

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Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость озаряют нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самый темный час. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.

Поздравления с Вознесением Господним 17 мая в стихах

Сегодня – Вознесение,

Пусть счастье к вам придет!

Душевное сомнение

Пусть навсегда уйдет.

***

Радостный солнечный день Вознесения

Пусть принесет тебе новость хорошую.

Пусть обретет твое сердце спасение,

Светлою станет судьба и пригожею.

Пусть же всегда, как душе пожелается,

Доброе счастье стократ исполняется.

И не тоскуется, и не печалится,

Только хорошее в жизни сбывается.

Поздравления с Вознесением Господним-2018 Фото: Facebook

***

Маме

С Вознесеньем, мамочка родная!

Светлый праздник миром осенит.

Сил, здоровья, счастья я желаю,

И пускай Господь тебя хранит!

***

Друзьям

Сегодня – Вознесение,

Пусть счастье к вам придет!

Тревога и сомнение

Пусть навсегда уйдет.

***

Дружба наша не стирается с годами,

И тебя я с Вознесеньем поздравляю!

Чтобы друг друга мы не потеряли,

Нам обеим в праздник пожелаю.

Звенят колокола

И празднуют сегодня

В церквях и городах

Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,

Обиду не таить,

Чего душа желает —

Смогли осуществить!

Чудес вам добрых в доме,

Уверенности, сил.

В тяжелое чтоб время

Бог в сердце вашем жил!

***

Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник все желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

***

Сегодня Вознесение Господне.

Большой церковный праздник наступил.

Желаю я вам крепкого здоровья,

Всегда быть полным рвения и сил.

Пусть небо вас от бед оберегает,

А Божий Сын любовью наградит.

Чтоб жили вы легко, преуспевая,

Без бед, переживаний и обид.

Пускай душа очиститься сегодня

От всех обид, от злости и печали.

Желаю в Воскресение Господне,

Чтоб жили долго вы и процветали.

***

Сорок дней после пасхи прошло,

И мы празднуем люди сегодня,

Как же сердцу сейчас хорошо,

Свято чтим Вознесение Господне.

На душе разлилась благодать,

Славим Господа в церкви и храме,

И в молитвах его восхвалять,

В этот праздник мы будем словами

Пусть сегодня приходит в твой дом,

Море радости, счастья, покоя,

И навеки поселятся в нём,

Как Господь в твоём сердце с тобою!

***

Сорок дней прошло от Воскресения

И теперь мы празднуем Вознесение.

Христос апостолов вокруг себя собрал,

Обвел глазами и слова такие им сказал:

"Не расходитесь, Вам предстоит

Крещение Духом Святым пережить".

Сам же поднялся, в облаке скрылся,

Для людских глаз совсем растворился.

А человечество теперь ждет,

Когда Господь снова придет.

***

Просим Бога о спасении,

И цветы несем весенние,

Ставим свечи пред иконами

В день Господня Вознесения.

В этот день Иисус Христос

Завершил своё служенье.

Бог Отец его вознёс,

Он покинул нашу Землю.

Ради нас он принял муки,

И опять вернулся в Вечность.

Вознесенье — день разлуки,

Светлой радостью отмечен.

Напомним, какого числа Троица в 2018 году.