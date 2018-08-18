Поздравления с Яблочным Спасом-2018: картинки, стихи и проза

Набор лучших стихов и прозы для поздравлений с Яблочным Спасом 2018

Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: depositphotos

Яблочный Спас или Преображение Господне отмечают 19 августа. Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас самые лучшие поздравления. стихи. прозу, смс, открытки, а также красочные картинки с Яблочным Спасом 19 августа. Обязательно поздравьте сегодня все своих самых родных и близких людей, пожелайте крепкого здоровье, удачи, счастье и всего самого наилучшего.

Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников 1/5





Поздравления с Преображением Господним 2018 (Яблочный Спас) в прозе

Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!

***

С Яблочным Спасом! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освящённое яблочко исполнит твоё самое заветное желание.

Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников Яблочный Спас 2018 – поздравления и открытки. Фото: из открытых источников 1/5

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Медовые яблочки налились сегодня сладостью и спелостью знойного лета, и я поздравляю тебя, дорогая сестра, с Яблочным Спасом! Кушай спелые фрукты, радуйся и загадывай желания! И пусть все, что ты сегодня себе пожелаешь, исполнится как мои пожелания тебе счастья, здоровья, богатства, радости и благополучия! Спасибо, что ты у меня есть!

Поздравления с Преображением Господним 2018 (Яблочный Спас) в стихах и короткие смс

***

Поспели яблоки в саду,

Народ собрался в храме…

К нему сегодня я приду

С созревшими плодами

И их раздам, как каждый год,

Не пропустив ни разу…

Пусть счастье нынче к вам придет!

И с Яблочным вас Спасом!

***

С Яблочным спасом! С Яблочным спасом!

К осени дело – готовьте запасы.

В белых одеждах святите плоды,

Чтобы зимою не ведать нужды.

Спелое яблоко с верою съешь,

И непременно дождешься чудес!

Пирог испеките, друзей угощайте.

Лето уходит – осень встречайте...

***

Спас Яблочный – Преображение Господне,

Величие Божественное явлено сегодня.

Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце,

Освящен урожай, и благодати дверца

Откроется для всякого, кто ищет.

Да не оставит вас Всевышний!

***

Урожай приносит сад:

Яблоки и виноград.

Освящают их кропленье

В чудный день Преображенья.

Все, как будто в день рожденья:

Стол накрытый, фрукты, мед!

В этот день Преображенья

Словно новым стал народ!

***

В это яблочное лето

Закрома полным-полны,

Солнцем радостным согреты,

Красны яблоки крупны.

На ладошке у ребёнка

Солнце яркое лежит.

Улыбаются глазёнки,

Сок по пальчикам бежит.

Все хрустят сегодня сладко,

Унеслась далёко грусть,

Возит яблоки лошадка,

Пахнет яблоками Русь.

С Яблочным Спасом!

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.

Смотрите видео, как в Украине отмечали Медовый Спас в 2018 году: