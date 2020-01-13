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Поздравления со Старым Новым годом 2020: красивые открытки, стихи и смс

Лучшие варианты поздравлений со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, картинки, проза и стихи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Открытка: Старый Новый год – поздравления
Открытка: Старый Новый год – поздравления
Фото: bonnycards

Уже сегодня, в ночь с 13 на 14 января, мы отмечаем Старый Новый год, который в народе также знают как Меланки и Василия. Это необычный праздник и возник он в результате смены летоисчисления. Сайт Сегодня.Lifestyle приготовил для вас лучшие варианты поздравлений на Старый Новый год 2020.

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Старый Новый год: поздравления в стихах

Красивые поздравление со Старым Новым годом 2020

***

Приходит Старый Новый год,
Он много тайн в себе несет.
Задумайтесь вы о былом
Да позабудьте о плохом.
Раскройте душу счастью, свету,
А лучше повода и нету,
Ведь новый наступает год,
Он с нового листа начнет.
Красивой жизни вам, успеха,
Радости, поводов для смеха.
У всех нас праздник, он – утеха!

Старый Новый год: открытки и поздравления
Старый Новый год: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления – Старый Новый год

***

Загадай заветное желание,
В этот день, что полон волшебства,
Пусть искрится радостно шампанское,
Увлекая в сказку торжества!
Это чудо староновогоднее,
Этот праздник всех заворожил,
Я тебя сегодня поздравляю
Фейерверками своей души!

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Поздравления на Старый Новый год прикольные

***

Вот и Старый Новый год –
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире.
А в сердцах – любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.

Старый Новый год 2020: поздравления короткие

***
Отмечает весь народ
Праздник – Старый Новый год!
Желаю радости, веселья,
И заводного настроения,
Чтоб исполнялись все мечты,
Достичь в карьере высоты,
Здоровья, денег, много сил,
Чтоб счастье каждый миг дарил!

Старый Новый год: открытки и поздравления
Старый Новый год: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Добрые поздравления на Старый Новый год

***

Пусть Старый Новый год
Вам счастье принесет,
Спокойствия чуть-чуть.
Укажет верный путь,
Исполнит все мечты,
Добавит красоты,
Прольет в сердца любовь,
Здоровья капнет в кровь.
И каждый миг и час
Старается для вас!

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Прикольные поздравления на Старый Новый год

***

Оливье, застолье, тосты,
Ходят ряженые в гости.
Дежавю? А может, нет?
Старый Новый год, привет!
Принимайте-ка, друзья,
Поздравленья от меня:
Всем душою не стареть,
Веселиться, песни петь.
Праздничного настроенья
Вам до самого Крещенья!

Смс поздравление на Старый Новый год

***

Сею, сею, насеваю
Вам добра на год вперед.
Пусть приносит много счастья
Щедрый Старый Новый год.

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Веселые поздравления на Старый Новый год 14 января

***

Огоньки горят на елке...
Все встречают Новый год.
Пусть тебе он счастье, радость,
Смех, удачу принесет!
В Старый Новый год желаю,
Чтоб исполнились мечта,
Жизнь веселой, яркой стала.
Много-много волшебства!

Старый Новый год: открытки и поздравления
Старый Новый год: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Старый Новый год 2020: поздравления и пожелания

***

Звезды ярко так сияют,
Под ногами снег блестит,
Старый Новый год шагает,
Праздник к нам в дома спешит!
Принесет он много счастья,
Все проблемы унесет,
Волшебство, добро подарит,
Все плохое отойдет!

Короткие поздравления со Старым Новым годом

***

Наступает старый Новый год
И приносит радость и гармонию,
Пусть избавит праздник от хлопот,
А подарит счастье и здоровье.

Старый Новый год: поздравления друзьям

***

Снова ждет нас шумный праздник,
Ждет чудес опять народ,
Это значит наступает
Старый добрый Новый год.
С наступающим примите
В день веселый поздравления
Вам желаю счастья я,
Радости, добра, везения.

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Со Старым Новым годом: радостные пожелания

***

Наступает Старый Новый год,
Открывай шампанское скорее.
Праздник пусть улыбки принесет,
Счастье мир твой сделает светлее.
Закружит пускай тебя любовь
И уже вовек не отпускает.
Пусть успех приходит вновь и вновь,
Все дела пусть он сопровождает.

Старый Новый год: открытки и поздравления
Старый Новый год: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Волшебные поздравления в Старый Новый год

***

С праздником тебя волшебным,
С Новым годом еще раз.
Я желаю тебе счастья
И любви большой запас!
Пусть все будет, что захочешь,
Грусть оставь ты позади.
С годом Новым, с годом Старым!
Чтоб исполнились мечты!

Милые поздравления со Старым Новым годом

***

В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше.

Веселое поздравление на Старый Новый год 2020

***

Еще раз встретить Новый год
(Мол, не хватило сразу)
Мы не откажемся, и вот
Все по второму разу:
Вино, селедка, оливье
И гости как напасти.
Наш старый Новый год, привет!
Со старым новым счастьем!

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Поздравление со Старым Новым годом 2020 в прозе

Радостные поздравления в Старый Новый год

***

Поздравляю со старым Новым годом! Пусть в этом году все старое, что радовало вас, останется, а вместе с тем придет множество нового – новые эмоции, чувства, впечатления, новые радости и новые победы. Пусть с этого момента в дальнейшей вашей жизни происходят только счастливые события, а в доме пусть всегда звучит радостный и звонкий смех.

Старый Новый год: открытки и поздравления
Старый Новый год: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Старый Новый год: пожелания своими словами

***

Старый Новый год – это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

Искренние пожелания в Старый Новый год

***

Поздравляю со Старым Новым годом и хочу искренне пожелать новых побед и большой удачи в новом году, счастливых моментов и радостных мгновений. Желаю, чтобы все обиды, тревоги и печали остались в прошлом, чтобы новый год был наполнен только счастьем, гармонией, добром и любовью.

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Добрые поздравления со Старым Новым годом

***

Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу от всей души, чтобы в жизни началась новая эпоха счастья и радости, новый этап вдохновения и творения, новый год успешности и процветания. Желаю крепкой любви близких сердец, доброй удачи, прекрасного здоровья и несомненного достатка.

Новые пожелания в Старый Новый год

***

В Старый Новый год хочется пожелать как можно больше исполнившихся старых желаний. Пусть по-новому блестят счастьем глаза, по-новому крепнет здоровье, появляются новые желания и цели. И пусть друзья будут по-старому преданными, верность любимых – так же безгранична, а жизнь – прекрасна!

Позитивные поздравления со Старым Новым годом

***

Старый Новый Год – это чудесный повод еще раз собраться за щедрым столом со своими друзьями и близкими. И пусть он порадует вас волшебством, подарками, запахом ели и мандарин. Пусть сбудется то, что было загадано, и в дом войдут те, кого всегда ждут. Пусть шампанское искрится, а душа ваша будет полна праздника. Со Старым Новым годом!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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