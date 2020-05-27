"Пожалуйста, не беспокойтесь": отправленное в 1940-м году письмо пришло только сейчас

Послание солдата дошло по адресу только через 80 лет

30-летний рядовой Гарри Коул, который во время Второй мировой войны служил в 1-м батальоне Саффолкского полка, 26 мая 1940 года отправил своей матери Розе письмо. Однако его послание дошло по адресу только спустя 80 лет – последние слова солдата прочитал его родной брат.

Гарри Коул указал в письме, что немецкие солдаты скоро отступят. "Немецкие войска будут в бегах и вернутся в Германию в два раза быстрее, чем уходили оттуда. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Я переживу это", – уверял британец. Спустя три дня мужчину убил вражеский снайпер.

Рядовой Гарри Коул

Фото: Heidi Hughes

При эвакуации британских войск из Дюнкерка в условиях быстрого немецкого наступления письмо затерялось. Как выяснилось позже, послание перехватил немецкий офицер. Он хранил его на чердаке своего дома до 1968 года, а затем направил в Совет графства Суффолк. В итого документ отправили в архив.

Архивариус Хайди Хьюгс заметила, что письмо было отправлено в дом, который находится в ее родной деревне. Она знала 87-летнего местного жителя с такой же фамилией, как у отправителя. Этот мужчина, Клемми Коул, подтвердил, что Гарри был одним из семи его братьев.

"Было таким шоком получить письмо Гарри. Я был тронут, прочитав его слова. Моя мама рассказывала, что вдруг увидела его лицо у окна своей спальни. Она всегда думала, что это был дух сына, посещавший дом в день, когда его убили", – поделился Клемми Коул с журналистами издания The Mirror.

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

Еще одна удивительная история произошла с 23-летней Честити Паттерсон из американского города Ньюпорт, штат Арканзас. Она четыре года отправляла сообщения на телефон покойного отца и неожиданно получила ответ.

Также мы рассказывали, как летом 2019 года жительница канадского города Ванкувер Никки Саадат собирала вблизи архипелага Хайда-Гуай водоросли и обнаружила в океане пластиковую бутылку с посланием на неизвестном ей языке.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться