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Пожарные оскандалились из-за группового снимка возле горящего дома

Комиссар Детройта Эрик Джон назвал фотографии неуместными и непрофессиональными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:57
Американские пожарные попали в скандал из-за снимка Фото: Jay Heike / Unsplash
Американские пожарные попали в скандал из-за снимка
Фото: Jay Heike / Unsplash

На официальной Facebook-странице пожарной службы в американском городе Детройт, штат Мичиган, появился снимок, на котором спасатели запечатлены рядом с горящим домом. Пользователи сети раскритиковали групповую фотографию, после чего ее удалили.

Скриншот: Facebook / Detroit Fire Incidents Page

"Бригада поймала момент, чтобы сделать новогоднее селфи!", – сказано в подписи к снимку. Как уточнил представитель городской администрации, в горевшем доме никто не жил, а пожарные решили сделать групповой снимок на память, поскольку один из них уходил на пенсию.

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Комиссар пожарной службы Детройта Эрик Джон назвал такие фотографии неуместными и непрофессиональными, а также заявил, что инцидент расследуют.

Напомним, вышел новый календарь с австралийскими пожарными в поддержку живой природы.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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