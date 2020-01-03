Пожарные оскандалились из-за группового снимка возле горящего дома
Комиссар Детройта Эрик Джон назвал фотографии неуместными и непрофессиональными
На официальной Facebook-странице пожарной службы в американском городе Детройт, штат Мичиган, появился снимок, на котором спасатели запечатлены рядом с горящим домом. Пользователи сети раскритиковали групповую фотографию, после чего ее удалили.
"Бригада поймала момент, чтобы сделать новогоднее селфи!", – сказано в подписи к снимку. Как уточнил представитель городской администрации, в горевшем доме никто не жил, а пожарные решили сделать групповой снимок на память, поскольку один из них уходил на пенсию.
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Комиссар пожарной службы Детройта Эрик Джон назвал такие фотографии неуместными и непрофессиональными, а также заявил, что инцидент расследуют.
Напомним, вышел новый календарь с австралийскими пожарными в поддержку живой природы.
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