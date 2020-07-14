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"Познакомились, когда ему было семь": россиянка вышла замуж за пасынка и ждет от него ребенка, фото

Сегодня, 11:02

Марина Балмашева публично рассказала об интимных отношениях с 20-летним сыном бывшего мужа

35-летняя российская блогерша Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего сына своего экс-супруга и ждет от парня ребенка. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Муж и жена. Огромное спасибо за ваши теплые слова", – подписала публикацию женщина. На снимке Балмашева в свадебном платье вместе с пасынком Владимиром делает селфи. Она добавила, что на регистрации брака присутствовала только мать жениха.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Марина Балмашева развелась с мужем Алексеем Шавыриным в начале 2020 года. В браке они прожили 14 лет. У пары не получалось зачать ребенка, поэтому они взяли на воспитание пятерых детей: на четверых оформили опеку, а девочку с синдромом Дауна удочерили.

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Кроме этого, у Алексея было двое сыновей от предыдущего брака. Они жили с матерью, но потом переехали к отцу. Шавырин рассказал, что начал замечать, как Балмашева флиртует с его сыном Владимиром, когда ему было 16 лет. Впоследствии мужчина застал их в одной кровати. Экс-супруг блогера уверен, что она соблазнила парня.

Балмашеву лишили опеки после того, как в своем блоге она призналась в отношениях с пасынком. Хотя сама женщина опровергает все обвинения.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

"Познакомились мы с Вовой, когда ему было семь. Он всегда был улыбчивым и смешным", – написала в своем Instagram Балмашева.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, как в Ингушетии мать двоих детей провернула блестящую аферу: чтобы обмануть мужа и выйти замуж за его лучшего друга: девушка изменила внешность в салоне красоты, вставила линзы и увеличила губы. Обман раскрылся только на свадьбе.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/marina_balmasheva
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