Познакомились онлайн: 36-летняя невеста увидела жениха за несколько дней до свадьбы, фото

Возлюбленные нашла друг друга в приложении для знакомства

30-летний Юзеф Мрад из Туниса и 36-летняя Лиза из британского города Ноттингем, графство Ноттингемшир, поженились после нескольких дней виртуального знакомства. Возлюбленные нашла друг друга в приложении для знакомства, после чего они часто переписывались и часами разговаривали по телефону. Однажды британка сделала Юзефу предложение жениться на ней, и мужчина неожиданно согласился.

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В феврале 2020-го года 36-летняя британка прилетела к возлюбленному в Тунис, и через четыре дня после этого они поженились в окружении семьи Юзефа. Потом Лиза вернулась домой, чтобы удивить родственников и своего 12-летнего сына от предыдущих отношений новостью о состоявшейся свадьбе.

30-летний Юзеф Мрад и 36-летняя Лиза познакомились в интернете Фото: SWNS 30-летний Юзеф Мрад и 36-летняя Лиза познакомились в интернете Фото: SWNS 30-летний Юзеф Мрад и 36-летняя Лиза познакомились в интернете Фото: SWNS 30-летний Юзеф Мрад и 36-летняя Лиза познакомились в интернете Фото: SWNS 1/4

"Это может показаться безумием, но мы помолвились даже до того, как впервые увиделись вживую. Я знала, что Юзеф – тот единственный. До этого мы обсуждали, что оба хотим построить семью и завести детей, – рассказывает женщина в интервью изданию The Sun. – В самолете я думала: "Боже, что я делаю здесь?" Но как только я увидела Юзефа, все мои сомнения рассеялись. Я очень его люблю".

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Отмечается, что жених останется в Тунисе до тех пор, пока не сможет позволить себе переехать в Великобританию.

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