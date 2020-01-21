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Познакомились в автобусе: пара умерла в один день после 65 лет брака

Свои последние дни американцы провели в доме престарелых Сент-Луиса

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:23
Джек и Харриет прожили в браке 65 лет
Джек и Харриет прожили в браке 65 лет
Фото: Stltoday

86-летний Джек Моррисон и его 83-летняя жена Харриет из США умерли с разницей в несколько часов после 65 лет счастливого брака. Свои последние дни американцы провели в доме престарелых Сент-Луиса, штат Миссури. Их кровати стояли рядом, чтобы пара могла держаться за руки, пишет издание The St. Louis Post-Dispatch Reported.

Джек познакомился с Харриет в 1955 году, когда работал водителем автобуса. Он заметил ее среди пассажиров и предложил поужинать. "После того ужина они никогда не разлучались", – вспоминает их племянница Сью Вагенер.

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Менее чем через год влюбленные поженились. Они вырастили двух сыновей, один из которых умер в 2007 году от рака поджелудочной железы.

Джек и Гарриет поженились 5 мая 1956 года
Джек и Гарриет поженились 5 мая 1956 года
Фото: Stltoday

Моррисоны попали в дом престарелых год назад по состоянию здоровья. Харриет споткнулась во время выгула собаки и сломала кости бедра и таза. Через несколько месяцев Джек упал дома и повредил шею. Последние месяцы их состояние заметно ухудшалось, и незадолго до кончины они совсем перестали есть и пить.

50-я годовщина свадьбы Моррисонов
50-я годовщина свадьбы Моррисонов
Фото: Stltoday

"Мне грустно. Но я знаю, что теперь они на небесах вместе, – отметила Сью Вагенер. – Про их историю любви можно написать книгу".

Ранее "Сегодня" писали о похожей истории: 90-летняя Норма и 92-летний Фрэнсис Плателли из Австралии прожили в браке 70 лет и умерла в один день.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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