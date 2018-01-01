Правда всплыла случайно: заключенный спрятал шесть мобильных телефонов в себе

Полиция была в шоке, когда разоблачила настоящий план мужчины

Мужчина спрятал в себе шесть мобильных телефонов. Фото: pixabay

Шесть мобильных телефонов извлекли из кишечника мужчины, который пытался перелезть через стену, окружающую израильский город Иерусалим.

Сотрудники пограничной полиции заметили его, допросили и отпустили. Через день он вернулся, снова полез на стену и столкнулся с теми же пограничниками. На этот раз его отправили в тюрьму.

Телефоны Фото: Facebook

Мобильные телефоны были найдены во время обыска, которому подвергаются при поступлении в тюрьму все арестанты. В пограничной полиции полагают, что нарушитель с самого начала рассчитывал, что его арестуют и отправят в тюрьму, чтобы раздать телефоны другим заключенным.

Напомним, неизвестные в масках ворвались в кафе и похитили пельмени.

Воры пробрались в заведение около 22:00 часов, когда из зала ушли последние посетители, а само кафе закрывалось. В тот момент на кухне пребывали только повара женского пола. В связи с тем, что некоторое время назад была проведена инкассация, в кассе денег не оказалось.

Кроме этого, мы писали о воре в посылке и космонавте в стиралке: курьезные вызовы полиции.

О том, сколько денег платят покупатели за умелые руки ворюг, смотрите на видео ниже: