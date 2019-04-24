25 апреля: какой праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о важных праздниках и событиях 25 апреля в истории

25 апреля отмечаем Чистый четверг 2019 Фото: Pixabay

25 апреля – 115-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 250 дней. Именинники – Василий, Давид, Зенон (Зинон), Иван. В Португалии – День революции, в Италии – День освобождения, а в Свазиленде – День флага. Кроме этого, 25 апреля отмечается Международный День ДНК, Всемирный день пингвинов и Всемирный день борьбы с малярией.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 25 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 апреля.

25 апреля 2019 года: какой праздник

Вечером 25 апреля в православных храмах начинается одна из самых длинных служб в году, "Двенадцать Евангелий" (12 частей из четырех Евангелий), на которой вспоминают страдания Христа. Пришедшие в храм стоят на ней с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до возвращения домой. Эта свечка будет весь год защищать дом от пожара.

В этот день нужно искупаться, особенно это касается больных и слабых, потому что вода ранним утром обладает целебной силой. И в четверг же начинают готовить пасхи (куличи). Считается, что перед замесом теста нужно помолиться, очистить душу и пространство, иначе пасхальные куличи не получатся.

Интересные и важные события 25 апреля

1719 — выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.

1792 — впервые применили во Франции гильотину как орудие казни.

1826 — в Англии запатентовали первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1901 — в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1931 — Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

1990 — запуск космического телескопа "Хаббл" на орбиту Земли шаттлом "Дискавери".

Кто родился 25 апреля

1214 — Людовик IX (умер в 1270), король Франции, руководитель 7-го и 8-го крестовых походов.

1769 — Марк Брунель (умер в 1849), английский инженер французского происхождения, построивший первый туннель под Темзой.

1849 — Феликс Клейн (умер в 1925), немецкий математик.

1900 — Вольфганг Паули (умер в 1958), швейцарский физик, лауреат Нобелевской премии 1945 года.

1918 — Астрид Варнай (умерла в 2006), шведская оперная певица.

1938 — Сергей Алимов, советский художник-аниматор.

1963 — Дэвид Мойес, шотландский футболист и футбольный тренер.

1969 — Рене Зеллвегер, американская актриса ("Дневник Бриджит Джонс"), обладательница "Оскара".

1981 — Фелипе Масса, бразильский автогонщик, пилот "Формулы 1", вице-чемпион мира 2008 года.

Ранее мы писали, как готовятся и празднуют Пасху ведущие телеканала "Украина". Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

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