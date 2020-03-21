Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции
Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести этот праздник, что можно, а что запрещено делать
22 марта 2020 года православные христиане отмечают один из самых почитаемых в году праздников – 40 святых. В этот день облегчается строгость Великого поста, можно употреблять пищу с маслом и выпить кагора.
Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести этот праздник, что можно, а что нельзя делать, а также о главных приметах на 22 марта.
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- 22 марта выпал снег – пасхальная неделя будет очень холодной.
- Если 22 марта вам повезет увидеть скворца, значит, лето будет очень теплым.
- Прилетевшие птицы вьют гнезда на солнечной стороне в день 40 святых? Лето будет холодным и урожайным.
- Если 22 марта в день 40 святых стоит хорошая погода, значит, еще вернутся холода.
- Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.
- В этот день нельзя работать, а также заниматься уборкой жилья.
- Нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать.
- В день 40 святых нельзя одалживать деньги. Запрещается также гневаться, злиться и сквернословить.
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- Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться.
- В этот праздник принято строить планы на будущее и мечтать.
- Молодым людям 22 марта следует качаться на качелях. Говорят, что это принесет счастье и урожайный год.
- В день 40 святых обязательно нужно испечь булочки-жаворонки.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали о церковных праздниках и постах в марте 2020 по дням.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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Источник: Сегодня