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Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести этот праздник, что можно, а что запрещено делать

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:35

22 марта 2020 года православные христиане отмечают один из самых почитаемых в году праздников – 40 святых. В этот день облегчается строгость Великого поста, можно употреблять пищу с маслом и выпить кагора.

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести этот праздник, что можно, а что нельзя делать, а также о главных приметах на 22 марта.

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День сорока святых 22 марта: важные приметы

  • 22 марта выпал снег – пасхальная неделя будет очень холодной.
  • Если 22 марта вам повезет увидеть скворца, значит, лето будет очень теплым.
  • Прилетевшие птицы вьют гнезда на солнечной стороне в день 40 святых? Лето будет холодным и урожайным.
  • Если 22 марта в день 40 святых стоит хорошая погода, значит, еще вернутся холода.

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Что нельзя делать в День сорока святых 2020

  • Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.
  • В этот день нельзя работать, а также заниматься уборкой жилья.

22 марта отмечаем праздник 40 святых
22 марта отмечаем праздник 40 святых
Фото: Depositphotos

  • Нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать.
  • В день 40 святых нельзя одалживать деньги. Запрещается также гневаться, злиться и сквернословить.

Смотрите видео: как пост влияет на здоровье

День сорока святых 22 марта: как провести

  • Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться.
  • В этот праздник принято строить планы на будущее и мечтать.

Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь
Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь
Фото: Depositphotos

  • Молодым людям 22 марта следует качаться на качелях. Говорят, что это принесет счастье и урожайный год.
  • В день 40 святых обязательно нужно испечь булочки-жаворонки.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали о церковных праздниках и постах в марте 2020 по дням.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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