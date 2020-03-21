Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести этот праздник, что можно, а что запрещено делать

22 марта 2020 года православные христиане отмечают один из самых почитаемых в году праздников – 40 святых. В этот день облегчается строгость Великого поста, можно употреблять пищу с маслом и выпить кагора.

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести этот праздник, что можно, а что нельзя делать, а также о главных приметах на 22 марта.

День сорока святых 22 марта: важные приметы

22 марта выпал снег – пасхальная неделя будет очень холодной.

Если 22 марта вам повезет увидеть скворца, значит, лето будет очень теплым.

Прилетевшие птицы вьют гнезда на солнечной стороне в день 40 святых? Лето будет холодным и урожайным.

Если 22 марта в день 40 святых стоит хорошая погода, значит, еще вернутся холода.

Что нельзя делать в День сорока святых 2020

Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.

В этот день нельзя работать, а также заниматься уборкой жилья.

22 марта отмечаем праздник 40 святых Фото: Depositphotos

Нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать.

В день 40 святых нельзя одалживать деньги. Запрещается также гневаться, злиться и сквернословить.

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День сорока святых 22 марта: как провести

Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться.

В этот праздник принято строить планы на будущее и мечтать.

Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь Фото: Depositphotos

Молодым людям 22 марта следует качаться на качелях. Говорят, что это принесет счастье и урожайный год.

В день 40 святых обязательно нужно испечь булочки-жаворонки.

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Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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