Праздник Иверской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 25 февраля

Сайт "Сегодня" пишет о главных правилах, приметах, а также запретах праздника

25 февраля православные христиане празднуют День обретения Иверской иконы Божьей Матери. В этот день святыню обрели монахи Иверского монастыря на горе Афон. Считается, что это одна из самых великих христианских реликвий, которая сохранилась до нынешних времен.

Сайт "Сегодня" пишет о главных правилах, приметах, а также запретах в День обретения Иверской иконы Божьей Матери 2020.

Иверская икона Божьей Матери: кому помогает

Икона охраняет людей от врагов, а также защищает храмы от разорения и грабежа. Икону принято вешать в прихожих. Таким образом можно уберечь свое жилище от проникновения всего плохого, злых людей, темной силы, обидчиков и грабителей.

Иверская икона Божьей Матери Фото: pravoslavie.ru

Иверскому образу Божьей Матери молятся об исцелении душевных и телесных недугов, об умножении плодородия земли. Она также помогает от пожара и при разных тяжелых жизненных обстоятельствах. Больше всего икона эффективна в лечении женских заболеваний.

Что нельзя делать 25 февраля

Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.

Запрещено ссориться, плохо говорить о родных и близких.

Злоупотреблять алкогольными напитками.

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Что можно делать 25 февраля

На ужин рекомендуется приготовить блюдо из рыбы, ведь этот день еще называют "рыбным".

Если человек чего-то очень сильно испугался, то в этот день у знахарей можно лечить испуг.

Народные приметы на 25 февраля

25 февраля снятся вещие сны. Если приснились перчатки – ждите незваного гостя, квас – возможен обман, орехи и семена – мелкие неприятности, обезьяны – есть вероятность совершить необдуманный поступок.

Метель 25 февраля – примета того, что летом будет выпадать много осадков.

Туман – лето будет дождливым.

Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.

На небе звезды – в этом году удастся собрать богатый урожай.

Сосульки 25 февраля висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как правильно провести Масленицу 2020. Кроме этого, мы писали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

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