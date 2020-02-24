Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Праздник Иверской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 25 февраля

Сайт "Сегодня" пишет о главных правилах, приметах, а также запретах праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:13

25 февраля православные христиане празднуют День обретения Иверской иконы Божьей Матери. В этот день святыню обрели монахи Иверского монастыря на горе Афон. Считается, что это одна из самых великих христианских реликвий, которая сохранилась до нынешних времен.

Сайт "Сегодня" пишет о главных правилах, приметах, а также запретах в День обретения Иверской иконы Божьей Матери 2020.

Иверская икона Божьей Матери: кому помогает

Икона охраняет людей от врагов, а также защищает храмы от разорения и грабежа. Икону принято вешать в прихожих. Таким образом можно уберечь свое жилище от проникновения всего плохого, злых людей, темной силы, обидчиков и грабителей.

Иверская икона Божьей Матери
Иверская икона Божьей Матери
Фото: pravoslavie.ru

Иверскому образу Божьей Матери молятся об исцелении душевных и телесных недугов, об умножении плодородия земли. Она также помогает от пожара и при разных тяжелых жизненных обстоятельствах. Больше всего икона эффективна в лечении женских заболеваний.

Что нельзя делать 25 февраля

  • Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.
  • Запрещено ссориться, плохо говорить о родных и близких.
  • Злоупотреблять алкогольными напитками.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:


Читайте также:
Радостные поздравления с Масленицей: картинки и пожелания

Что можно делать 25 февраля

  • На ужин рекомендуется приготовить блюдо из рыбы, ведь этот день еще называют "рыбным".
  • Если человек чего-то очень сильно испугался, то в этот день у знахарей можно лечить испуг.

Народные приметы на 25 февраля

  • 25 февраля снятся вещие сны. Если приснились перчатки – ждите незваного гостя, квас – возможен обман, орехи и семена – мелкие неприятности, обезьяны – есть вероятность совершить необдуманный поступок.
  • Метель 25 февраля – примета того, что летом будет выпадать много осадков.
  • Туман – лето будет дождливым.
  • Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.
  • На небе звезды – в этом году удастся собрать богатый урожай.
  • Сосульки 25 февраля висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как правильно провести Масленицу 2020. Кроме этого, мы писали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Масленица 2020: главные приметы праздника и что нельзя делать Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты Масленица 2020 - интересные обряды, приметы и запреты недели Радостные поздравления с Масленицей: картинки и пожелания
видео праздники приметы обычаи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
В сети раскритиковали Кристину Асмус за фото в купальнике
В сети раскритиковали Кристину Асмус за фото в купальнике
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Медики нашли способ диагностировать рак по пальцам -...
Медики нашли способ диагностировать рак по пальцам -...

Популярные статьи

Сегодня, 16:18Fun

Масленица-2020: поздравления и открытки

Сегодня, 15:30Афиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

Сегодня, 14:27Food

Три рецепта тонких блинов на молоке

Сегодня, 13:41Wellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

Сегодня, 13:19Fun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

Сегодня, 12:58Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Сегодня, 12:24Fun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

Сегодня, 10:33Fun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Сегодня, 10:05Food

Масленица 2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Сегодня, 08:30Шоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

Сегодня, 06:10Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Вчера, 08:38Fun

23 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 февраляШоу-бизнес

Нацотбор на Евровидение-2020: полный список финалистов и их песни

22 февраляFun

Мужчина удивил реакцией на пинок слона: забавное видео

22 февраляFun

Родительская суббота 22 февраля: что ни в коем случае нельзя делать

22 февраляFun

22 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Годы не пощадили: дочь Боярского показала фото осунувшегося отца
Годы не пощадили: дочь Боярского показала фото осунувшегося отца
Фаршированные гренки, которые любят даже те, кому нельзя хлеб
Фаршированные гренки, которые любят даже те, кому нельзя хлеб
Как вкусно засолить сало, чтобы
Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни