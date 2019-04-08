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Преданного пса не могли оттащить от тела мертвого хозяина

Собака защищала хозяина и даже пыталась укусить полицейского

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Пес защищает тело мертвого хозяина Фото: twitter.com/yari_trevino
Пес защищает тело мертвого хозяина
Фото: twitter.com/yari_trevino

57-летний житель Мексики Виктор Рейна Васкес выпивал алкоголь на железнодорожных путях и попал под колеса проезжающего поезда. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Возле тела мужчины находился пес темного окраса, которого никак не могли оттащить от умершего хозяина, сообщает издание The Epoch Times.

Инцидент произошел в мексиканском городе Монтеморелос, штат Нуэво-Леон. Согласно протоколу, собака защищала хозяина и даже пыталась укусить полицейского. Местные жители утверждают, что при жизни Васкес страдал от алкоголизма, и последние годы собака находилась рядом с ним.

Пользователи социальных сетей принялись комментировать произошедшее. Несколько юзеров заявили, что с радостью заберут бездомного пса к себе. "Нам есть чему поучиться у зверей. Теперь мне интересно, в ком больше животных инстинктов, в них или в людях", — написал один из пользователей Twitter.

Напомним, крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил. Кроме этого, мы писали, что пес спас американца от 50 лет тюрьмы.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

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Источник: Сегодня
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