Преданный пес до конца защищал хозяйку во время родов

Женщина опубликовала новый семейные фотографии

Пес охранял хозяйку во время родов. Фото: Instagram

Брук Элингтон из Мидленда (США) четыре месяца назад родила третьего ребенка – дочь Беркли. Во время домашних родов женщину охранял ее домашний питомец – пес Рэйнджер.

"Я помню, что Рэйнджер был рядом во время родов, но я и представить не могла, что он ни на секунду не отходил от меня все это время. Увидев фотографии, я растрогалась до слез. Как будто Рэйнджер понимал, что мне больно, и хотел поддержать меня", – делится своими эмоциями Брук с журналистами издания The Daily Mail.

Когда малышка Беркли появилась на свет, Рэйнджер очень тепло встретил ее. Фотограф Кристин смеется: "Как только девочка родилась, пес ни на шаг от нее не отходил".

Пес охранял хозяйку во время родов. Фото: Instagram Пес охранял хозяйку во время родов. Фото: Instagram Пес охранял хозяйку во время родов. Фото: Instagram Пес охранял хозяйку во время родов. Фото: Instagram Пес охранял хозяйку во время родов. Фото: Instagram Пес охранял хозяйку во время родов. Фото: Instagram 1/6

И вот спустя несколько месяцев после рождения Беркли Брук показала новый фото. На этих снимках видно, как девочка вместе с псом играют дома. Ребенок выглядит очень счастливым.

"Он следует за ней повсюду и смотрит на нее, – рассказывает Брук Элингтон. – Как только ребенок рождается, собаки понимают, что он очень уязвим и требует бдительного взгляда. Именно поэтому они пытаются защитить малышей".

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