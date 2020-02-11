Предупредил о смертельной опасности: кот укусил россиянку и спас ей жизнь

Домашнее животное в горящей квартире разбудило пенсионерку

Кот в РФ спас хозяйку от пожара Фото: 74.ru

Кот по кличке Алексей спас от пожара россиянку из Челябинска (РФ). Пенсионерка спала и не заметила, что на кухне в ее квартире загорелись плита и холодильник. Когда все помещение заволокло дымом, питомец попытался разбудить хозяйку, но безрезультатно. Чтобы женщина открыла глаза, животное укусило ее за шею, сообщает ОТВ.

Фото: 74.ru

Россиянка надышалась продуктами горения, однако с трудом добралась до квартиры соседей, которые помогли женщине вызвать МЧС. Через пять минут на место происшествия прибыли пожарные.

Фото: 74.ru

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По словам внучки пострадавшей, после этого случая Алексея пришлось нести к грумеру (стилист для животных – Ред.), чтобы искупать и срезать грязную шерсть. "Лешкина шуба насквозь была пропитана сажей, а мыться он наотрез отказался", – объяснила она.

Фото: 74.ru

Напомним, реанимирующий кота российский пожарник "взорвал" Сеть. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы.

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