Премьер-министр оскандалилась после публикации сексуальных фото

Политик снялась для обложки нового номера журнала Trend в черном пиджаке на голое тело

Премьер-министр Финляндии 34-летняя Санна Марин оказалась в центре скандала после того, как снялась для глянцевого журнала Trend в черном пиджаке на голое тело. Снимок появился на официальной странице издания в Instagram.

Политик снялась для обложки нового номера в черном пиджаке на голое тело и с глубоким декольте. Она также надела винтажное колье с подвесками бренда Kalevala и небольшие серьги-кольца. На фото волосы Марин уложены волнами.

Публикация фотографии в Instagram журнала быстро вызвала критику со стороны пользователей социальных сетей. Люди отмечали, что такое фото неуместно для премьер-министра. Однако многие наоборот стали на защиту Санны Марин. Они публиковали фотографии в похожей одежде.

Вскоре после этого появился хэштег #imwithsanna ("Я с Санной").Сейчас в Instagram размещены более тысячи таких фотографий.

Напомним, ранее телеведущая из Новой Зеландии Белинда Рассел удивила зрителей "нюдовым" нарядом во время выпуска прогноза погоды в прямом эфире местного телеканала Channel 9.

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Кроме этого, мы рассказывали, как британская телеведущая появилась на шоу Dancing on Ice ("Танцы на льду") в платье с откровенным декольте и подверглась критике со стороны зрителей.

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