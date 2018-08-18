Преображения Господня-2018: все поверья и приметы
Украинцы 19 августа отмечают большой праздник
Преображения Господня или же Яблочный Спас отмечают православные украинцы ежегодно 19 августа. В древности в этот день люди старались воздержаться от завтрака перед проходом в церковь. А уже после богослужения угощали членов семьи освященными яблоками. Разрезали фрукт на дольки, мочало в мед и ели. Считали, что такая трапеза даст здоровья на весь будущий год. В этот день хозяйки пекут пироги и готовят вареники с яблоками, также варят компот.
Яблочный Спас 2018: все приметы на 19 августа
- Какая погода на Яблочный Спас – такой будет и осень.
- Пчелы слетаются на мед – к достатку в доме.
- Если при посеве озимой пшеницы дует северный ветер, то колосья уродятся крупные.
- Чистое безоблачное небо на Преображение – к морозной зиме.
- Если в этот день листья на деревьях пожелтели – ждут скорые холода.
- Много скворцов на деревьях – к суровому январю.
- Считается, что если погода в этот праздник сухая и жаркая, то осень будет такая же. А вот если будет дождь, то и осень будет дождливая и холодная.
Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.
Смотрите видео, как в Украине отмечали Медовый Спас в 2018 году:
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Источник: "Сегодня"