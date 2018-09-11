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Преступник уронил штаны и пистолет во время ограбления: забавное видео

Курьезный случай произошел в штате Колорадо, США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:17
Мужчина потерял штаны во время ограбления. Фото: depositphotos
Мужчина потерял штаны во время ограбления. Фото: depositphotos

Полиция штата Колорадо, США, опубликовала кадры неудачного ограбления магазина электронных сигарет. Сначала преступник уронил за кассу пистолет, а когда он бросился наутек – спали штаны.  На курьезный случай обратило внимание издание New York Post. 

Мужчина подошел к прилавку и резко выхватил из кармана пистолет. Так резко, что пистолет вылетел из рук. Он попытался перепрыгнуть через прилавок, но ему помешали спадающие штаны.

Напомним, красотка прославилась, рассказывая в Twitter, как разводит парней на подаркиВ интервью BuzzFeed News Аманда заявила, что у нее просто сумасшедшая жизнь. Однажды, когда Аманда ждала очереди на автозаправке, какой-то парень назвал ее милой. Аманда воспользовалась этим и заполнила полный бак за его счет. Одна из подписчиц написала, что ей даже бутылку воды в McDonalds не удается заполучить, в то время как другие девушки называют Аманду дьяволицей. Парни же уверяют, что не поведутся на такую игру.

Также мы писали, что японские правоохранители задержали 34-летнюю Мидори Кавамию, которую обвиняют в том, что она уничтожила принадлежавшую ее бывшему супругу коллекцию скрипок общей стоимостью в 950 тысяч долларов. 

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Источник: "Сегодня"
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