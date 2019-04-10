Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Есть некоторые сигналы, который предвещают скорое расставание пары

Фотографы перечислили плохие свадебные приметы Фото: Depositphotos

Больше 50 тысяч одобрительных оценок набрал пост о свадебных приметах на ресурсе Reddit. Свадебные фотографы рассказали, какие признаки свидетельствуют о скором расставание влюбленной пары.

Плохие приметы на свадьбе

Если один из новобрачных много молчит, хорошего от их отношений тоже вряд ли стоит ожидать, считает пользователь Compulsive-Gremlin. "Один жених сказал от силы десять слов за всю свадьбу. А невеста и ее мать, наоборот, разговаривали много и громко. Невеста хотела, чтобы все было идеально. Спустя год они развелись", — рассказал юзер.

Повод опасаться за счастье молодых дает их ссора прямо во время торжества, отметили некоторые фотографы. "Одна из пар ругалась всю свадьбу. Они даже почти не смотрели друг на друга. Нам даже пришлось фотошопить улыбку на лице жениха", — вспомнил пользователь Golden-lining.

Плохим знаком также является неуважение к увлечениям другого человека при планировании свадебной фотосъемки, считает пользователь c64bandit. Он рассказал о женихе, который очень хотел сняться с друзьями в образе ковбоев с Дикого Запада, но невеста заставила его сниматься с йорком. "Я сделал только половину фото после свадьбы, а жених мне позвонил и сказал, что они с невестой расстались", — написал c64bandit.

Юзер kylesford, в свою очередь, советует обратить внимание на манеру разрезания свадебного торта молодоженами. "Я клянусь, что все пары, которые кидали тортом в лицо друг другу, позже расстались. А те, кто этого не делали, остались вместе. Может, это знак уважения друг к другу", — заверил он.

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