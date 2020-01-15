Принимает ванну каждый час: мальчика с необычной внешностью прозвали змеей
Все тело ребенка покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую
В индийском штате Орисса десятилетнего мальчика по имени Джаганнатха прозвали змеей из-за редчайшей неизлечимой болезни – пластинчатого ихтиоза. Все тело ребенка покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую. Об этом пишет издание The Daily Mail.
По словам медиков, пластинчатый ихтиоз не лечится, но есть лекарства, которые помогают предотвратить осложнения. Однако эти препараты не по карману отцу Джаганнатха, который работает на рисовой плантации.
Смотрите видео: как живут люди с болезнью Паркинсона
Джаганнатху тяжело выпрямлять ноги при ходьбе. Он передвигается с трудом, опираясь на палку. Также мальчику приходится принимать ванну каждый час и раз в три часа смазывать кожу увлажняющим кремом, чтобы облегчить болезненные симптомы.
Ранее "Сегодня" писали, как загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку. Кроме этого, мы рассказывали, как у 28-летней Рут Хаслам из британского города Лидс диагностировали редкое заболевание – синдром запертого человека.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.