Принимает ванну каждый час: мальчика с необычной внешностью прозвали змеей

Все тело ребенка покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую

Редкая болезнь превратила мальчика в "змею" Фото: Depositphotos

В индийском штате Орисса десятилетнего мальчика по имени Джаганнатха прозвали змеей из-за редчайшей неизлечимой болезни – пластинчатого ихтиоза. Все тело ребенка покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Мальчика с "чешуей" по всему телу прозвали змеей Фото: SWNS Мальчика с "чешуей" по всему телу прозвали змеей Фото: SWNS Мальчика с "чешуей" по всему телу прозвали змеей Фото: SWNS Мальчика с "чешуей" по всему телу прозвали змеей Фото: SWNS Мальчика с "чешуей" по всему телу прозвали змеей Фото: SWNS 1/5

По словам медиков, пластинчатый ихтиоз не лечится, но есть лекарства, которые помогают предотвратить осложнения. Однако эти препараты не по карману отцу Джаганнатха, который работает на рисовой плантации.

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Джаганнатху тяжело выпрямлять ноги при ходьбе. Он передвигается с трудом, опираясь на палку. Также мальчику приходится принимать ванну каждый час и раз в три часа смазывать кожу увлажняющим кремом, чтобы облегчить болезненные симптомы.

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