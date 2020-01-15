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Принимает ванну каждый час: мальчика с необычной внешностью прозвали змеей

Все тело ребенка покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Редкая болезнь превратила мальчика в "змею"
Редкая болезнь превратила мальчика в "змею"
Фото: Depositphotos

В индийском штате Орисса десятилетнего мальчика по имени Джаганнатха прозвали змеей из-за редчайшей неизлечимой болезни – пластинчатого ихтиоза. Все тело ребенка покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Мальчика с "чешуей" по всему телу прозвали змеей
Фото: SWNS
Мальчика с "чешуей" по всему телу прозвали змеей
Фото: SWNS
Мальчика с "чешуей" по всему телу прозвали змеей
Фото: SWNS
Мальчика с "чешуей" по всему телу прозвали змеей
Фото: SWNS
Мальчика с "чешуей" по всему телу прозвали змеей
Фото: SWNS
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По словам медиков, пластинчатый ихтиоз не лечится, но есть лекарства, которые помогают предотвратить осложнения. Однако эти препараты не по карману отцу Джаганнатха, который работает на рисовой плантации.

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Джаганнатху тяжело выпрямлять ноги при ходьбе. Он передвигается с трудом, опираясь на палку. Также мальчику приходится принимать ванну каждый час и раз в три часа смазывать кожу увлажняющим кремом, чтобы облегчить болезненные симптомы.

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