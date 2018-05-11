"Призрак" годами пугал жителей дома и впервые попал на видео

Мужчина утверждает, что его преследует "гость" черного цвета

«Призрак» попал на видео в Англии. Фото: кадр из видео

Семейная пара из Великобритании (графство Кент) Роберт и Паулина, а также их 33-летний сын Барри предполагают, что в их доме находится портал в потусторонний мир. Причиной тому стали необъяснимые явления, которые происходят в доме. Несколько инцидентов были сняты жильцами на камеру.

Семейство отмечает, что странные вещи стали происходить в доме около шести лет назад. Из-за этого к ним перестали приходить друзья.

В итоге Роберт даже установил в доме камеры видеонаблюдения, и то, что было снято на них повергло семью в шок.

Так, был зафиксирован целый ряд необъяснимых явлений. В частности – движущиеся предметы и странные тени.

При этом 33-летний Барри заявляет, что его преследует "гость" черного цвета, который мешает ему спать.

"Я видел эту тень три раза в доме, и каждый раз она пыталась спрятаться от меня. Однажды я, когда спускался по лестнице, почувствовал его присутствие позади себя и резко повернулся. Это была не моя тень, это было похоже на чёрную массу", – отметил молодой человек.

Напомним, ранее в Карпатах увидели пугающее явление в небе.

Также призрак казненного в 1909 году убийцы попал на видео в старинной тюрьме