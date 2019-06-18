Продают орудие самоубийства Винсента ван Гога: фото

Эксперты аукционного дома Drouot оценивают лот в 40-60 тысяч евро

Оружие Винсента Ван Гога продают на аукционе Фото: Depositphotos

19 июня в парижском аукционном доме Drouot выставят на продажу револьвер, с помощью которого, вероятно, совершил самоубийство один из самых известных художников-постимпрессионистов в мире – нидерландец Винсент ван Гог. Лот оценивают в 40-60 тысяч евро.

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Согласно биографическим данным, Ван Гог в июле 1890 года отправился рисовать в поле к замку Овер-сюр-Уаз. Вместе с художественными принадлежностями он взял с собой револьвер, из которого выстрелил в себя.

Револьвер, вероятно принадлежащий Ван Гогу Фото: catalogue.drouot.com

В 1960 году оружие в поле нашел местный фермер и передал родителям нынешнего владельца.

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В 2012 году историк Ален Роан из города Овер-сюр-Уаз подробно описал револьвер и привел сравнения с архивными записями. Он указал на популярность этой модели во времена Ван Гога, а также отметил, что только в револьвере Lefaucheux 25F использовались патроны калибра семь миллиметров. По мнению специалиста, именно таким патроном и было нанесено ранение. Более того, техническая экспертиза показала, что находка пролежала в земле от 50 до 80 лет, а с момента смерти художника прошло как раз 70 лет.

Смотрите видео: орудие самоубийства Ван Гога продают на аукционе

Ранее "Сегодня" сообщали, что похищенные из Амстердамского музея в 2002 году картины Винсента ван Гога вернутся на публичный показ. Кроме того, в 2017 году картину ван Гога продали за 81,3 млн долларов.

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