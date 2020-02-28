Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Проглотил целиком": находка внутри питона удивила ветеринара, видео

Змею увезли в австралийскую клинику Small Animal Specialist Hospital

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:46

Ветеринар из австралийского Сиднея запечатлел момент извлечения из питона пляжного полотенца. На видео обратило внимание издание New York Post.

18-летний ковровый питон по кличке Монти съел полотенце целиком, после чего змею увезли в ветеринарную клинику Small Animal Specialist Hospital в Норт Райде (пригород Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, Австралия).

Читайте также:
Питон проглотил целиком массивного кота: видео

Ветеринары поместили эндоскоп в пасть хищника, а затем, используя длинные щипцы, вытащили ткань.

"В наш отдел, специализирующийся на лечении птиц и экзотических животных обращаются с разными жизненными ситуациями, в которые попадают питомцы, но не каждый день мы сталкиваемся с такими необычными случаями", – рассказали сотрудники ветеринарного центра.

Монти выписали из больницы в тот же день и вернули его владельцу.

Смотрите видео: питон прервал службу в индийском храме

Ранее на Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc. появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Снимок в Сети разместил житель австралийского Квинсленда – Мартин Мюллер. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятиях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео На Львовской таможне спасли от гибели 13 питонов Огромный питон съел домашнюю кошку с микрочипом: фото Гигантский питон попал на видео: "Возможно, он самый большой в мире" Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)
видео Австралия змея питон невероятное аномалия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Джоли, Брежнева и Семенович лишились своих особенностей
Джоли, Брежнева и Семенович лишились своих особенностей

Популярные статьи

Сегодня, 15:30Food

Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Сегодня, 11:11Техно

Астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной: фото

Сегодня, 08:28Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Сегодня, 08:26Fun

Жена подготовила мужу необычный подарок на годовщину свадьбы и стала вдовой

Вчера, 19:15Food

Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов

Вчера, 18:44Шоу-бизнес

Квартиру звезды фильма "Скажене весілля" ограбили: фото

Вчера, 14:58Fun

Смесь кота и собаки: на фото показали животное необычной породы

Вчера, 11:10Fun

"Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей: видео

Вчера, 10:39Fun

Показали невероятные фото из 120-летней "капсулы времени"

Вчера, 08:25Fun

Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

26 февраляEvents

Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака: не бойтесь критики в свой адрес

26 февраляШоу-бизнес

Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

26 февраляШоу-бизнес

"Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

26 февраляШоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

26 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

25 февраляШоу-бизнес

По стопам Адель: экс-супруга Евгения Петросяна похудела на 46 килограммов

Новости партнеров

ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Лаваш с яйцом и огурцом. Рецепт с фото
Лаваш с яйцом и огурцом. Рецепт с фото
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Как провести простой тест на здоровье сердца в домашних условиях
Как провести простой тест на здоровье сердца в домашних условиях
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам