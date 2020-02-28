"Проглотил целиком": находка внутри питона удивила ветеринара, видео

Змею увезли в австралийскую клинику Small Animal Specialist Hospital

Ветеринар из австралийского Сиднея запечатлел момент извлечения из питона пляжного полотенца. На видео обратило внимание издание New York Post.

18-летний ковровый питон по кличке Монти съел полотенце целиком, после чего змею увезли в ветеринарную клинику Small Animal Specialist Hospital в Норт Райде (пригород Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, Австралия).

Ветеринары поместили эндоскоп в пасть хищника, а затем, используя длинные щипцы, вытащили ткань.

"В наш отдел, специализирующийся на лечении птиц и экзотических животных обращаются с разными жизненными ситуациями, в которые попадают питомцы, но не каждый день мы сталкиваемся с такими необычными случаями", – рассказали сотрудники ветеринарного центра.

Монти выписали из больницы в тот же день и вернули его владельцу.

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Ранее на Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc. появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Снимок в Сети разместил житель австралийского Квинсленда – Мартин Мюллер. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятиях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам.

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