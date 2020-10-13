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"Проклятые" артефакты из Помпей заставили туристку покаяться (фото)

Сегодня, 14:20

По словам женщины, эти вещи оказались "носителями негативной энергии"

36-летняя канадская туристка по имени Николь отправила в Археологический парк Помпеев посылку с элементами мозаики, керамики и амфоры, незаконно вывезенными оттуда в 2005 году. Женщина заявила, что эти артефакты "проклятые" и приносят ей несчастья. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Артефакты из Помпей
Артефакты из Помпей
Фото: CNN

По словам Николь, она украла артефакты, потому что мечтала "владеть частью истории", однако они оказались "носителями негативной энергии". За это время женщина дважды пережила рак груди и финансовые трудности.

"Я взяла их, не думая о боли и страданиях, которые эти бедные души почувствовали во время извержения Везувия. Я сожалею, пожалуйста, простите меня за этот ужасный поступок. Пусть их души покоятся с миром", – написала она.

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По словам представителя археологического парка в Помпеях, за прошедшие годы около сотни посетителей вернули небольшие артефакты, такие как мозаичная плитка и кусочки гипса, которые они украли во время посещения древнего города.

Помпеи – древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания (Италия), погребенный под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сейчас это музей под открытым небом. Внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее недалеко от руин города Вака обнаружено захоронение верховного вождя древних майя.

Смотрите видео: под водой найдены невероятные реликвии майя

Кроме этого, электрик из израильского Нижнего Галилея по дороге к клиенту нашел древний клад. Мужчина утверждает, что он облокотился на скалу и увидел под камнем тысячелетние горшки и кувшины, а также медный кинжал с деревянной рукояткой.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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