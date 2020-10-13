"Проклятые" артефакты из Помпей заставили туристку покаяться (фото)
По словам женщины, эти вещи оказались "носителями негативной энергии"
36-летняя канадская туристка по имени Николь отправила в Археологический парк Помпеев посылку с элементами мозаики, керамики и амфоры, незаконно вывезенными оттуда в 2005 году. Женщина заявила, что эти артефакты "проклятые" и приносят ей несчастья. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
По словам Николь, она украла артефакты, потому что мечтала "владеть частью истории", однако они оказались "носителями негативной энергии". За это время женщина дважды пережила рак груди и финансовые трудности.
"Я взяла их, не думая о боли и страданиях, которые эти бедные души почувствовали во время извержения Везувия. Я сожалею, пожалуйста, простите меня за этот ужасный поступок. Пусть их души покоятся с миром", – написала она.
По словам представителя археологического парка в Помпеях, за прошедшие годы около сотни посетителей вернули небольшие артефакты, такие как мозаичная плитка и кусочки гипса, которые они украли во время посещения древнего города.
Помпеи – древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания (Италия), погребенный под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сейчас это музей под открытым небом. Внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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