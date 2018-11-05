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"Променял девушку на пиво": болельщик на стадионе стал интернет-звездой

Выражение лица молодого человека стало интернет-мемом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Фанат неожиданно прославился на стадионе. Фото: pixabay
Фанат неожиданно прославился на стадионе. Фото: pixabay

Сеть "взорвал" фрагмент видео, которое операторы сняли во время трансляции игры по регби сборной Уэльса с командой Шотландии. На запись попал пьющий пиво молодой человек. Парень настолько увлекся напитком, что не замечал того, что происходит вокруг. Его обожающий взгляд стал мемом в Twitter.

Многие пользователи также захотели попробовать пиво, которое пил этот фанат. "Найдите человека, который будет смотреть на вас так, как этот парень смотрит на пинту", "И пускай весь мир подождет", "Лицо этого парня выражает настоящую любовь", "Он нашел свою вторую половинку", "Фу, ну как так можно. Вот же на переднем плане красивая девушка, а он променял ее на пиво", – пишут пользователи сети.

Встреча команд по регби, к слову, завершилась победой сборной Уэльса со счетом 21:10.

Ранее мы писали о том, как английский болельщик стал звездой интернета из-за необычного таланта в матче чемпионата мира-2018 Англия – ПанамаКамера запечатлела фаната на трибуне с двумя пластиковыми бокалами пива в одной руке и с флагом Англии во второй. Скриншот с трансляции матча сразу же облетел весь мир. 

Кроме этого ,мы писали, что фанат набил татуировку в честь победы Англии на ЧМ-2018. Один из преданных болельщиков команды 32-летний Джейми Ричардсон набил себе татуировку с изображением кубка мира и надписью "England 2018 World Cup Winners".

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Источник: "Сегодня"
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