"Променял девушку на пиво": болельщик на стадионе стал интернет-звездой

Выражение лица молодого человека стало интернет-мемом

Сеть "взорвал" фрагмент видео, которое операторы сняли во время трансляции игры по регби сборной Уэльса с командой Шотландии. На запись попал пьющий пиво молодой человек. Парень настолько увлекся напитком, что не замечал того, что происходит вокруг. Его обожающий взгляд стал мемом в Twitter.

Многие пользователи также захотели попробовать пиво, которое пил этот фанат. "Найдите человека, который будет смотреть на вас так, как этот парень смотрит на пинту", "И пускай весь мир подождет", "Лицо этого парня выражает настоящую любовь", "Он нашел свою вторую половинку", "Фу, ну как так можно. Вот же на переднем плане красивая девушка, а он променял ее на пиво", – пишут пользователи сети.

Nobody is having a better day than this guy #WALvSCO pic.twitter.com/OFa97E4787