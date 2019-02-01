Прощеное воскресенье 2019: когда отмечается в Украине

Узнайте, когда будет Прощеное воскресенье в 2019 году и какие традиции соблюдают в этот день

Прощеное воскресенье – это последний день Масленицы Фото: Родольфо Кликс от Pexels

Когда в Украине будет Прощеное воскресенье, что это за день, как правильно себя вести, у кого и как просить прощения, что можно есть – узнайте в нашей статье.

Какого числа в 2019 году будет Прощеное воскресенье

Как известно, Прощеное воскресенье – это последний день Масленицы, который завершает празднование Сырной недели, настраивает людей на серьезный лад и подготавливает к началу Великого поста.

Почему Прощеное воскресенье в 2019 году по дате не совпадает с предыдущими годами? Дело в том, что и Прощеное воскресенье, и Масленица, и Великий пост всецело зависят от Пасхи, которая является переходящим праздником и из года в год празднуется в разные дни.

Поскольку Масленица начинается 4 марта и длится целую неделю, то Прощеное воскресенье 2019 наступит 10 марта.

Прощеное воскресенье – значение и традиции праздника

В этот день издавна существует светлая и добрая традиция просить прощения у окружающих людей, причем не только за явно причиненные кому-то обиды, но и за возможные неприятности, о которых вы лишь догадываетесь. Ведь мы часто можем сказать что-то, не подумав, и причинить обиду какому-то человеку.

В период Великого поста важно войти с чистым сердцем и помыслами. И 10 марта как раз и появляется такая возможность, когда в Прощеный день мы можем освободить душу от груза обид, претензий и недосказанностей.

Очень важно в Прощеное воскресенье вспомнить тех людей, кого волей или неволей вы обидели, раскаяться и искренне попросить прощения. Но и сами не оставайтесь глухими и равнодушными к окружающим людям, которые просят у вас извинения и хотят, чтобы вы их простили. Согласно христианским канонам, если человек способен прощать людям их прегрешения, то и его грехи будут прощены Небесным Отцом.

В этот день хорошо исповедаться, если вы чувствуете такую потребность. В церквях в Прощеное воскресенье проводятся чтения Евангелия о предстоящем Великом посте, прощении грехов и очищении души и тела. Также в последнее воскресенье перед началом поста люди поминают усопших родственников.

Прощеное воскресенье – это последний день, когда еще разрешена скоромная пища перед Великим постом. На столах обязательно присутствуют блины, оладьи, вареники, пироги, сыр, молочные продукты, а вот мясо уже под запретом. Главным блюдом в Прощеное воскресенье считается яичница. Остатки еды затем скармливали домашним животным или сжигали. Также жгли чучело Масленицы, а пепел рассеивали по полю.

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