Прощеное воскресенье 2020: что ни в коем случае нельзя делать 1 марта

Сайт "Сегодня" рассказывает об истории праздника, обычаях, традициях и запретах

Прощеное воскресенье 2020 православные христиане отмечают 1 марта. Этот большой праздник отмечается в конце Масленицы и предшествует началу Великого поста, который в 2020 году начнется 2 марта и продлится до Пасхи 19 апреля.

Сайт "Сегодня" рассказывает об истории Прощенного воскресенья 2020, обычаях, традициях, а также пишет, что ни в коем случае нельзя делать в праздник 1 марта.

1 марта 2020 года отмечаем Прощенное воскресенье 2020 Фото: Depositphotos

В этот день каждый человек должен отпустить все обиды, которые накопились за долгий период, помириться с друзьями или близкими, если до этого вы были в ссоре, и настроиться на начало Великого поста. По христианским канонам, если человек способен прощать людям их грехи, то и его грехи будут прощены на небесах. Если же просят прощения у вас, нужно сказать в ответ: "Бог простит и я прощаю".

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В Прощеное воскресенье хорошо сходить на исповедь в церковь. В этот день в храме читают часть Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним.

Прощенное воскресенье: что это за праздник

История Прощенного воскресенья уходит своими корнями в древние времени. Перед Пасхой христианские монахи в Египте на 40 дней. Таким образом они хотели почтить память Иисуса Христа, который провел там это же время.

В этот день каждый человек должен отпустить все обиды Фото: Depositphotos

Некоторые монахи не возвращались. Они погибали в песках, от жажды или были растерзаны животными. Понимая, что они больше могут не увидеть близких, монахи просили прощения у своих близких и сами все им прощали. Со временем эта традиция перешла в богослужения, которые уже проводились в храме.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

Вообще же нужно знать, что прощение – важнейшая составляющая христианского мировоззрения. На утренней службе в это воскресенье вслух читают отрывок из Евангелия от Матфея. В нем говорится, что если прощать людям их грехи, то и простит Господь вас.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье 2020

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать. В то же время разрешено приготовление пищи и уход за домашними животными.

Издавна в народе верили, что именно вечером Прощеного воскресения происходит Страшный суд, поэтому люди пытались по возможности не выходить из дома, вспоминать собственные грехи и ни в коем случае не употреблять алкоголь.

Категорически запрещено устраивать конфликты, злиться на окружающих, повышать голос, оскорблять кого-то и самому обижаться.

Прощение – важнейшая составляющая христианского мировоззрения Фото: Depositphotos

Кроме того, в Прощеное воскресенье нельзя есть мясо. Также нельзя поздно ложиться спать, так как после полуночи уже наступает Великий пост.

Намерения людей должны быть только положительными, а поступки человечными.

Как провести праздник 1 марта

Надо быть готовым к тому, что вы должны простить человека и отпустить обиду. Таким образом вы освободитесь от душевных тревог и переживаний.

Желательно перед началом Великого поста принять исповедь.

Придите на кладбище, где похоронены ваши близкие и родные, поминая их молитвой и добрыми словами.

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