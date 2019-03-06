Прощеное воскресенье: стихи и поздравления
Попросите прощения в Прощеное воскресенье у родных, близких и знакомых
Масленица 2019 завершается Прощеным воскресеньем, которое выпадает на 10 марта. В этот день принято у всех просить прощения, даже если вы не уверены, что обидели человека. А также прощать всех, кто просит об этом вас.
Как просить прощения? Главное делать это искренне и от чистого сердца. А еще мы предлагаем вам выбрать красивые стихи и поздравления с Прощеным воскресеньем и обязательно отправить родным и близким людям в этот день.
Красивые стихи в Прощеное воскресенье 2019
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Сегодня у вас попрошу я прощения
За глупые фразы, слова, поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, меня вы простите!
Всем людям Прощения день очень нужен.
Пускай в этот день очищаются души,
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!
Душевные поздравления с Прощеным воскресеньем
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В воскресенье, в день Прощенья,
Просят души очищенья.
Я прошу меня простить
И обиды не копить.
Всех я искренне прощаю
И сердечно поздравляю,
Этот день с любовью встретим,
Пусть он будет чист и светел.
Прощеное воскресенье: лучшие слова о прощении в прозе
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Я прошу прощенья у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. А взамен дарю тебе свое прощенье и прошу Бога, чтобы он тоже простил тебя. Пусть Бог оберегает тебя от ошибок и бед, дарит здоровье и достаток. Пусть ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.
Искренние поздравления с Прощеным воскресеньем
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Обиды мы простим друг другу,
Оставим в прошлом их, друзья!
Раздоры, ссоры позабудем
Да злые, горькие слова.
Родных попросим о прощении,
И сами всех в ответ простим.
В Прощеный праздник воскресенья,
Обиды в сердце не таим.
Прощеное воскресенье: добрые слова о прощении
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Поздравляю вас с душевным, добрым и сердечным праздником, когда принято прощать другу другу вольные или невольные обиды. Пусть в ваших домах и сердцах, наконец, поселится мир и радость, пусть вам дарят оптимизм добрые слова и поступки окружающих людей. Любите и цените своих родных и близких. Не огорчайте и не обижайте их.
Стихи о прощении в Прощеный день
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Я попрошу у всех прощенья,
Кого обидеть я могла!
Простите в это воскресенье
Все те, кому не помогла,
Кого случайно оскорбила,
Кому когда-то солгала,
О ком нечаянно забыла,
К кому на встречу не пришла.
Я попрошу у всех прощенья
За все, в чем есть вина моя,
И вас в святое воскресенье
Пусть Бог простит, прощу и я.
Прощеное воскресенье: короткое смс о прощении
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Прошу прощения за все, чтобы сказано и сделано, не подумав. Пусть то, что так тяготило сердце, освободит мысли и облегчит душу. Ведь прощая других, мы обретаем прощение сами.
Ранее мы рассказывали, когда наступит Прощеное воскресенье 2019 и как себя вести в этот день.
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