Прощеное воскресенье: стихи и поздравления

Попросите прощения в Прощеное воскресенье у родных, близких и знакомых

Прощеное воскресенье 2019 Фото: Pixabay

Масленица 2019 завершается Прощеным воскресеньем, которое выпадает на 10 марта. В этот день принято у всех просить прощения, даже если вы не уверены, что обидели человека. А также прощать всех, кто просит об этом вас.

Как просить прощения? Главное делать это искренне и от чистого сердца. А еще мы предлагаем вам выбрать красивые стихи и поздравления с Прощеным воскресеньем и обязательно отправить родным и близким людям в этот день.

Красивые стихи в Прощеное воскресенье 2019

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Сегодня у вас попрошу я прощения

За глупые фразы, слова, поведение.

И если в душе вы обиду храните,

Прошу вас, меня вы простите!



Всем людям Прощения день очень нужен.

Пускай в этот день очищаются души,

Пускай все грехи отпускает нам Бог.

Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

Душевные поздравления с Прощеным воскресеньем

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В воскресенье, в день Прощенья,

Просят души очищенья.

Я прошу меня простить

И обиды не копить.



Всех я искренне прощаю

И сердечно поздравляю,

Этот день с любовью встретим,

Пусть он будет чист и светел.

Прощеное воскресенье: лучшие слова о прощении в прозе

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Я прошу прощенья у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. А взамен дарю тебе свое прощенье и прошу Бога, чтобы он тоже простил тебя. Пусть Бог оберегает тебя от ошибок и бед, дарит здоровье и достаток. Пусть ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.

Искренние поздравления с Прощеным воскресеньем

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Обиды мы простим друг другу,

Оставим в прошлом их, друзья!

Раздоры, ссоры позабудем

Да злые, горькие слова.

Родных попросим о прощении,

И сами всех в ответ простим.

В Прощеный праздник воскресенья,

Обиды в сердце не таим.

Прощеное воскресенье: добрые слова о прощении

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Поздравляю вас с душевным, добрым и сердечным праздником, когда принято прощать другу другу вольные или невольные обиды. Пусть в ваших домах и сердцах, наконец, поселится мир и радость, пусть вам дарят оптимизм добрые слова и поступки окружающих людей. Любите и цените своих родных и близких. Не огорчайте и не обижайте их.

Стихи о прощении в Прощеный день

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Я попрошу у всех прощенья,

Кого обидеть я могла!

Простите в это воскресенье

Все те, кому не помогла,

Кого случайно оскорбила,

Кому когда-то солгала,

О ком нечаянно забыла,

К кому на встречу не пришла.

Я попрошу у всех прощенья

За все, в чем есть вина моя,

И вас в святое воскресенье

Пусть Бог простит, прощу и я.

Прощеное воскресенье: короткое смс о прощении

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Прошу прощения за все, чтобы сказано и сделано, не подумав. Пусть то, что так тяготило сердце, освободит мысли и облегчит душу. Ведь прощая других, мы обретаем прощение сами.

Ранее мы рассказывали, когда наступит Прощеное воскресенье 2019 и как себя вести в этот день.

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