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Прошел 64 километра: хозяева вывезли своего кота, но он не сдался и нашел дорогу домой

Сегодня, 09:55

Владельцы питомца утверждают, что раньше он даже не выходил на улицу

Рыжий кот по кличке Гарфилд из Великобритании прошел 64 километра, чтобы вернуться к хозяевам. Его владельцы, Нил Пэйн и Леса, отдали пушистика другой семье. Спустя несколько недель трехлетний кот сбежал и вернулся домой, пишет таблоид The Sun.

30 июля питомец оказался в английской деревне Шиллингтон на пороге дома Пейнов. Британцы сначала не поверили своим глазам, что перед ними их кот, но позвав животное по кличке, убедились, что это Гарфилд.

Кот Гарфилд из Великобритании
Кот Гарфилд из Великобритании
Фото: JOHN MCLELLAN

"Это невероятно. Гарфилд смотрел на меня и плакал. Я сначала не поверил, что это он. Леса подошла к двери, позвала его по кличке, и он прыгнул на нее. Гарфилд преодолел более 64 километров, чтобы найти нас", – рассказывает Нил.

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При этом хозяева утверждают, что кот никогда даже не выходил на улицу. Они не могут понять, как животное смогло найти дорогу к дому.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о коте, который вернулся домой и сильно удивил хозяйку.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Также сообщалось, как черный кот выжил после пожара и довел хозяина до слез.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Великобритания курьез кот
Источник: JOHN MCLELLAN
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