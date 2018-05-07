Просроченный крем превратил красотку в мутанта: первые фото

Девушка по имени Дэнни Брюс не узнает себя в зеркале

Дэнни Брюс испортила себе кожу. Фото: Facebook

Британка Дэнни Брюс решила сделать свою кожу более темной. Девушка нанесла автозагар очень темного оттенка, поскольку более светлые тона ей не понравились.

Оттенок полностью оправдал свое название – Дэнни превратилась в настоящую темнокожую женщину. Однако спустя какое-то время кожа британки начала приобретать зеленоватый оттенок.

Это уже не первый инцидент с автозагаром: недавно после загара девушка "постарела на 30 лет": невероятное фото.

Дэнни Брюс испортила себе кожу. Фото: Facebook Дэнни Брюс испортила себе кожу. Фото: Facebook Дэнни Брюс испортила себе кожу. Фото: Facebook Дэнни Брюс испортила себе кожу. Фото: Facebook Дэнни Брюс испортила себе кожу. Фото: Facebook Дэнни Брюс испортила себе кожу. Фото: Facebook Дэнни Брюс испортила себе кожу. Фото: Facebook 1/7

Она тут же попыталась смыть средство, но это практически никак не помогло.

Пост Дэнни в Facebook быстро стал вырусным. Одни пользователи теперь боялись пользоваться искусственным загаром, другие считали, что это отличная возможность превратиться в Халка, Гамору или Фиону.

Скорее всего, автозагар был некачественным или просроченным.

Напомним, красотка стала синей после принятия ванны.

В сети набирает популярность пост девушки по имени Ребека Батлер, кожа которой окрасилась в синий цвет после использования бомбочки для ванны.

Судя по опубликованной фотографии, синяя краска покрыла практически все тело любительницы бомбочек для ванн. Невредимым осталось лишь лицо девушки.