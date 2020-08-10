Просто другой ракурс: модель удивила поклонников снимками без фильтров и Photoshop
Девушка призвала своих подписчиков в Instagram не стесняться своего тела
Американская журналистка, модель и блогера Данаи Мерсер (Danae Mercer) на своей странице в Instagram наглядно продемонстрировала, что правильный ракурс поможет скрыть практически любые недостатки фигуры.
Даная Мерсер сейчас живет в Дубае и пишет статьи о путешествиях. В Instagram она часто публикует свои фотографии без Photoshop и рассказывает подписчикам, как получить безупречное тело на снимке.
По словам Мерсер, во время съемки важно выгнуть спину, держать колени вместе и напрячь мышцы пресса. Также важную роль играет удачное освещение. Чтобы доказать это, Даная сфотографировала себя при "правильном" и естественном свете.
В публикациях модель призывает поклонников не стесняться своего тела, ведь обладая несколькими хитростями всегда можно визуально его усовершенствовать.
"Прекрати переживать, нравишься ли ты людям! Ты сама себе нравишься? Девушки, перестаньте пытаться сделать всех счастливыми", – резюмировала Мерсер.
Напомним, ранее фотограф рассказал, как получить эффектный снимок благодаря специальным приемам.
Подробнее о том, как хорошо выглядеть на фото, смотрите в видео:
Кроме этого, ученые раскрыли секрет, как всегда "получаться красивым" на фото.
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