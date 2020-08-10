Просто другой ракурс: модель удивила поклонников снимками без фильтров и Photoshop

Девушка призвала своих подписчиков в Instagram не стесняться своего тела

Американская журналистка, модель и блогера Данаи Мерсер (Danae Mercer) на своей странице в Instagram наглядно продемонстрировала, что правильный ракурс поможет скрыть практически любые недостатки фигуры.

Даная Мерсер сейчас живет в Дубае и пишет статьи о путешествиях. В Instagram она часто публикует свои фотографии без Photoshop и рассказывает подписчикам, как получить безупречное тело на снимке.

По словам Мерсер, во время съемки важно выгнуть спину, держать колени вместе и напрячь мышцы пресса. Также важную роль играет удачное освещение. Чтобы доказать это, Даная сфотографировала себя при "правильном" и естественном свете.

В публикациях модель призывает поклонников не стесняться своего тела, ведь обладая несколькими хитростями всегда можно визуально его усовершенствовать.

Данаи Мерсер Фото: instagram.com/danaemercer Данаи Мерсер Фото: instagram.com/danaemercer Данаи Мерсер Фото: instagram.com/danaemercer Данаи Мерсер Фото: instagram.com/danaemercer Данаи Мерсер Фото: instagram.com/danaemercer Данаи Мерсер Фото: instagram.com/danaemercer Данаи Мерсер Фото: instagram.com/danaemercer 1/7

"Прекрати переживать, нравишься ли ты людям! Ты сама себе нравишься? Девушки, перестаньте пытаться сделать всех счастливыми", – резюмировала Мерсер.

Напомним, ранее фотограф рассказал, как получить эффектный снимок благодаря специальным приемам.

Подробнее о том, как хорошо выглядеть на фото, смотрите в видео:

Кроме этого, ученые раскрыли секрет, как всегда "получаться красивым" на фото.

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