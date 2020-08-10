Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Просто другой ракурс: модель удивила поклонников снимками без фильтров и Photoshop

Сегодня, 10:04

Девушка призвала своих подписчиков в Instagram не стесняться своего тела

Американская журналистка, модель и блогера Данаи Мерсер (Danae Mercer) на своей странице в Instagram наглядно продемонстрировала, что правильный ракурс поможет скрыть практически любые недостатки фигуры.

Даная Мерсер сейчас живет в Дубае и пишет статьи о путешествиях. В Instagram она часто публикует свои фотографии без Photoshop и рассказывает подписчикам, как получить безупречное тело на снимке.

По словам Мерсер, во время съемки важно выгнуть спину, держать колени вместе и напрячь мышцы пресса. Также важную роль играет удачное освещение. Чтобы доказать это, Даная сфотографировала себя при "правильном" и естественном свете.

Читайте также:
Как визуально удлинить ноги: девушки показали на фото секретный трюк

В публикациях модель призывает поклонников не стесняться своего тела, ведь обладая несколькими хитростями всегда можно визуально его усовершенствовать.

Данаи Мерсер
Фото: instagram.com/danaemercer
Данаи Мерсер
Фото: instagram.com/danaemercer
Данаи Мерсер
Фото: instagram.com/danaemercer
Данаи Мерсер
Фото: instagram.com/danaemercer
Данаи Мерсер
Фото: instagram.com/danaemercer
Данаи Мерсер
Фото: instagram.com/danaemercer
Данаи Мерсер
Фото: instagram.com/danaemercer
1/7

"Прекрати переживать, нравишься ли ты людям! Ты сама себе нравишься? Девушки, перестаньте пытаться сделать всех счастливыми", – резюмировала Мерсер.

Напомним, ранее фотограф рассказал, как получить эффектный снимок благодаря специальным приемам.

Подробнее о том, как хорошо выглядеть на фото, смотрите в видео:

Кроме этого, ученые раскрыли секрет, как всегда "получаться красивым" на фото.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Девушки попали на два года в тюрьму из-за "развратных" фото в Instagram Девушка с фигурой plus-size показала самые лучшие позы для красивых фото Комментарий из трех слов собрал рекордное количество лайков в YouTube
фото видео фотосессия блогер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально

Популярные статьи

Сегодня, 08:15Fun

Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды: курьезное видео

Вчера, 13:49Шоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

Вчера, 08:37Техно

Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX

Вчера, 05:05Fun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 04:31Психология

Гороскоп на неделю 9-15 августа: все знаки зодиака

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

8 августаFun

День кошек 2020: как отдыхают на море одесские коты (фото)

8 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 8 августа: Овнам не нужно планировать важных дел, а Тельцов ждет замечательный день

7 августаСтиль

Женственность и простота: какая одежда на женщинах нравится мужчинам

7 августаШоу-бизнес

Романтический ужин и эксклюзивное украшение: что принц Гарри подарил Меган Маркл в день ее рождения

7 августаШоу-бизнес

Молодая жена Виктора Павлика отреагировала на новость о смерти его сына

7 августаШоу-бизнес

Родные Софии Ротару поздравили ее с 73-летием: фото

7 августаШоу-бизнес

Софии Ротару – 73: ТОП-10 фото певицы в молодости

7 августаFun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Новости партнеров

Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Как выглядит 71-летняя Алла Пугачева после подтяжек (фото)
Как выглядит 71-летняя Алла Пугачева после подтяжек (фото)
Журналист проекта попал в рабство в Шарм-эль-Шейхе
Журналист проекта попал в рабство в Шарм-эль-Шейхе
Таємний роман заміжньої судді Х-Фактора розкрився
Таємний роман заміжньої судді Х-Фактора розкрився
Как носить белые джинсы летом
Как носить белые джинсы летом
Дружина екс-динамівця Морозюка похвалилася своїми досягненнями
Дружина екс-динамівця Морозюка похвалилася своїми досягненнями
Лобода одним фото показала, на кого на самом деле похожи ее дочки
Лобода одним фото показала, на кого на самом деле похожи ее дочки

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять