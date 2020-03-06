Просто невероятно: на видео показали самый длинный человеческий зуб в истории

В Индии мужчине удалили зуб длинной в 39 миллиметров

Самый длинный человеческий зуб длинной в 39 миллиметров удалили пациенту в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает Newsflare.

По словам стоматолога, обратившийся к нему пациент жаловался на зуб, который, по его мнению, плохо выглядел и вызывал у него проблемы. Как неожиданно выяснилось, длина проблемного зуба в несколько раз превышает норму (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Средняя длина человеческих зубов составляет около 20 миллиметров. Книга рекордов Гиннесса называет самым длинным в истории зуб длиной 37,2 миллиметра, удаленный немецким стоматологом Максом Лукасом два года назад.

Как сообщает Deutsche Welle, в 2018 году к Лукасу обратился за помощью житель города Майнц. Пациент жаловался на острую зубную боль. Стоматолог осмотрел больного и обнаружил у него аномально длинный зуб, который лишь на четверть выглядывал из десны.

Чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса, Макс Лукас потратил год на сбор необходимых документов и проверки зуба. Врач подчеркнул, что выделит в своем кабинете специальное место для сертификата. "Об этом рекорде узнают дантисты по всему миру", – отметил он.

Видео: Facebook

Напомним, международная команда ветеринаров установила золотую коронку тигрице по кличке Кара. Хищник живет на биостанции в городе Масвайлер (Германия).Кроме этого, "Сегодня" показывали, как выглядит мальчик с 526 зубами.

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