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Простой трюк озадачил сеть: забавное видео

Юзеры удивлялись, как героине ролик удалось этот фокус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
Трюк блогерши стал вирусным в интернете Фото: Brooke Cagle / Unsplash
Трюк блогерши стал вирусным в интернете
Фото: Brooke Cagle / Unsplash

За несколько дней ролик блогерши Тори Парено набрал больше 531 тысячи лайков. Девушка показала трюк, во время которого создается впечатление, что ее руки проходят друг сквозь друга. На вирусную запись с оптической иллюзией обратило внимание издание Daily Dot.

"Она сгибает пальцы левой руки, чтобы был этот странный эффект, потом она сгибает пальцы правой руки над пальцами левой. Это не сумасшествие какое-то, просто выглядит круто, когда она делает это быстро", – попыталась объяснить фокус пользовательница с ником Nina Boo.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

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Юзеры удивлялись, как героине записи удалось так искусно выполнить трюк. "Что за, черт возьми, магия здесь происходит?" – недоумевал комментатор с ником Michael.

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале в YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца. Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту.

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Источник: Сегодня
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