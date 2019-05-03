Проводное воскресенье 2019: приметы, традиции и что нужно делать

Существует верование, что после Пасхи Господь отпускает души умерших на землю к родным людям

Проводное воскресенье 2019 отмечаем 5 мая Фото: Depositphotos

Первое воскресенье после Пасхи, которое в 2019 году приходится на 5 мая, в церковном календаре носит название Антипасхи, Фомино воскресенье, Проводное воскресенье, а по народной традиции называется Красной горкой. Название Антипасха означает "вместо Пасхи". С древних времен восьмой день по Пасхе, как окончание седмицы, празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи.

Начиная с 5 мая в православной церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На Руси именно на этот день – Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства, молодежь надевала самые яркие свои наряды (возможно, именно поэтому день носит название Красной горки).

Читайте также Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Существует верование, что после Пасхи Господь отпускает души умерших на землю к родным людям. Именно в Проводное воскресенье души собираются на кладбище, а родственники после церковной службы приходят, чтобы провести их обратно.

В течение Проводной недели надо искренне молиться за умерших, чтобы их земное путешествие было удачным. Для того, чтобы они могли найти дорогу назад, в доме зажигают свечу. Для того, чтобы покойник не был голодным и жаждущим на том свете, на подоконник ставят стакан воды, а на столе оставляют освященные пасхальные яйца и паску.

Ранее мы рассказывали, что можно и что нельзя делать в поминальные дни 2019.

Смотрите видео: к празднику Пасхи программа "Ранок з Україною" открыли фотовыставку в метро

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram