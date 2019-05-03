Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Проводное воскресенье 2019: приметы, традиции и что нужно делать

Существует верование, что после Пасхи Господь отпускает души умерших на землю к родным людям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Проводное воскресенье 2019 отмечаем 5 мая
Проводное воскресенье 2019 отмечаем 5 мая
Фото: Depositphotos

Первое воскресенье после Пасхи, которое в 2019 году приходится на 5 мая, в церковном календаре носит название Антипасхи, Фомино воскресенье, Проводное воскресенье, а по народной традиции называется Красной горкой. Название Антипасха означает "вместо Пасхи". С древних времен восьмой день по Пасхе, как окончание седмицы, празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи.

Начиная с 5 мая в православной церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На Руси именно на этот день – Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства, молодежь надевала самые яркие свои наряды (возможно, именно поэтому день носит название Красной горки).

Читайте также
Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Существует верование, что после Пасхи Господь отпускает души умерших на землю к родным людям. Именно в Проводное воскресенье души собираются на кладбище, а родственники после церковной службы приходят, чтобы провести их обратно.

В течение Проводной недели надо искренне молиться за умерших, чтобы их земное путешествие было удачным. Для того, чтобы они могли найти дорогу назад, в доме зажигают свечу. Для того, чтобы покойник не был голодным и жаждущим на том свете, на подоконник ставят стакан воды, а на столе оставляют освященные пасхальные яйца и паску.

Ранее мы рассказывали, что можно и что нельзя делать в поминальные дни 2019.

Смотрите видео: к празднику Пасхи программа "Ранок з Україною" открыли фотовыставку в метро

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Поминальные дни: как будет ходить общественный транспорт к кладбищам в Киеве Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать  Родительские субботы 2019: календарь поминальных дней на год Гробки 2019 в Украине: дата поминальных дней
видео обычаи поминальные дни гробки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Куркума спасет больные суставы
Куркума спасет больные суставы
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Олеся Судзиловская: Муж сказал: «Тонешь в болоте — замечательно!»
Олеся Судзиловская: Муж сказал: «Тонешь в болоте — замечательно!»

Популярные статьи

Сегодня, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

Вчера, 12:01Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

Вчера, 09:24Fun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

Вчера, 09:12Афиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

Вчера, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

1 маяШоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

1 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

1 маяШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

1 маяFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

1 маяШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

1 маяFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

1 маяТехно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

30 апреляАфиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

Новости партнеров

Как изменилась жизнь Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович
Как изменилась жизнь Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Салат с пекинской капустой и кукурузой - лёгкий
Салат с пекинской капустой и кукурузой - лёгкий
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Звезда «Аншлага» Карина Зверева: «Жалею, что поздно родила»
Звезда «Аншлага» Карина Зверева: «Жалею, что поздно родила»
Жгучая красотка, которая
Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану