Пса годами мучил хозяин: как выглядит питомец после реабилитации

Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы убрать килограммы спутавшейся шерсти с тела животного

Пес по кличке Львиное Сердце Фото: richmondspca.org

В сети появились фотографии семилетнего беспородного пса по кличке Львиное Сердце, которого недавно спасли работники "Ричмондского центра" Общества по охране животных. Питомец больше двух лет жил без надлежащего ухода с бывшим хозяином, который в последствии решил от него отказаться. За это время тело животного покрылось скатавшейся шерстью и грязью, что не позволяло ему нормально есть, пить и даже ходить. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Richmond SPCA.

Сотрудники центра побрили пса и подстригли ему когти. Потребовалось несколько часов, чтобы убрать килограммы спутавшейся шерсти с крошечного тела питомца.

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"Никаких сомнений, теперь пес наслаждается своей жизнью, – рассказывают специалисты Richmond SPCA. – Он, как Золушка, преобразился из забитого щенка в счастливого пса с глазами, наполненными любовью! У него уже появилась семья. Желаем Львиному Сердцу и его опекуну долгих счастливых лет".

Пес по кличке Львиное Сердце Фото: richmondspca.org

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