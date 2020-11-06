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Пса с аномально большими глазами показали на рентгене (фото)

Сегодня, 09:44

Собака породы ши-тцу прославилась в TikTok благодаря необычной внешности

Пользовательница TikTok по имени Грейс создала страничку для своего необычного питомца породы ши-тцу. Собаку зовут Остин – у него аномально большие глаза, глядящие в разные стороны.

Грейс даже поделилась рентгеновским снимком головы собаки, чтобы доказать, что ее глаза на самом деле очень сильно выделяются. Кроме этого, девушка утверждает, что этот эффект усиливается, когда она моет Остина.

Фото: TikTok

Одна из подписчиц спросила, может ли пес моргать, и хозяйка дала видеоответ, на котором видно, что необычный питомец моргает быстро, но у него не полностью закрывается глаз.

@_grace97

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"Почему это вызывает у меня беспокойство?", "Нет, я бы не смог жить с собакой, зная, что однажды глаза могут просто выпасть", "Очень милый", "Забавный песик", – пишут в комментариях под фотографиями и видео Остина пользователи сети.

@_grace97

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Напомним, ранее мы показывали, как популярные породы собак изменились за 100 лет. В архиве Dogs of All Nations есть множество впечатляющих снимков.

Смотрите видео: настоящей звездой Сети стала собака из Ровно

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Кроме этого, пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета благодаря необычному окрасу и пушистой шерсти.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@_grace97
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