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Птица со стрелой в груди продолжила летать и таскать еду из фастфуда: фото

Сегодня, 09:52

Люди подкармливают раненную птицу картошкой и курицей

В английском прибрежном городе Блэкпул, графство Ланкашир, сотрудники фастфуда заметили чайку, которую насквозь пронзила 45-сантиметровая стрела. По словам очевидцев, птица уже два месяца продолжает летать и таскать еду у посетителей заведения быстрого питания. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Прохожие подкармливают раненную птицу картошкой и курицей. Чайка ведет себя как остальные сородичи и выглядит здоровой. Ее несколько раз пытались поймать и передать ветеринарам, но никому так и не удалось это сделать.

Впервые чайку со стрелой в груди заметили в конце мая. Кто именно и зачем ее прострелил – неизвестно. Однако местные жители опасаются, что неизвестный, подстреливший птицу, останется безнаказанным.

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Несмотря на то, что жители Блэкпула направили несколько обращений в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения, пока представители организации не принимали никаких мер.

Фото: Mercury Press & Media

Ранее "Сегодня" рассказывали о еще одном курьезном случае. Чайка залетела в сад женщины, где гулял ее пес породы чихуахуа – Гизмо, схватила пса клювом и полетела с ним в неизвестном направлении.

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Кроме этого, мы писали, как птица разбила бокал и украла еду из тарелки знаменитого футболиста.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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