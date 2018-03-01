Пурим 2018: история и традиции самого веселого праздника

Сегодня, 1 марта, иудеи во всем мире отмечают Пурим. Это праздник установленный, согласно библейской книге Есфири в память о спасении евреев в Персидской империи более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша.

История праздника

Название этого праздника "пур" означает жребий, с помощью которого советник царя Аман определил день – 13 адара, когда следовало истребить евреев Персии.

Причиной такого указа стало нежелание евреев приклонить колени перед советником царя Аманом. Тот пожаловался царю на гордость и непочтительность иудеев и предложил даже пожертвовать в казну 10 тысяч серебренников за то, что царь назначит день, когда можно будет убить всех евреев.

Указ о геноциде был подписан. Но возникла проблема, царь не знал его жена Эстер тоже еврейка. А ее родственник Мордехай, который проводил дни и ночи у дворца, и который не желал становится на колени перед Аманом, однажды услышал разговор двух стражников, замышлявших убить царя. После того, как он донес на них, преступников схватили, а его поступок записали в дворцовые книги.

Когда у царя была бессонница, ему читали эти книги. А узнав, что его спаситель еще никак не награжден, он позвал Амана и спросил, как следует поступить с человеком, которому царь многим обязан.

Примечательно, что Аман по ошибке решил, что царь хочет наградить его и сказал, что такого человека нужно одарить дорогой одеждой, посадить на хорошего коня и провести по улицам столицы, громко объявляя: "Так поступает царь с теми, кто оказывает ему услугу".

Царю такая идея понравилась, и он приказал Аману наградить Мордехая именно так. Советник пришел в ярость, ведь он уже выбрал дерево, на котором собирался повесить непокорного еврея.

Мордехай поговорил с Эстер и рассказал о планах Амана. Родственник попросил царицу сделать все для спасения евреев.

Во время пира, на который Эстер пригласила царя и Амана, Ахашверош пообещал исполнить любое ее желание. Бросившись царю в ноги, Эстер стала молить его отменить указ об истреблении евреев. Царь разгневался на Амана и приказал повесить его на том самом дереве, на котором он собирался повесить Мордехая.

Так сложилось, что указ свой царь отменить не мог, поэтому издал новый: евреям разрешалось защищать свою жизнь и свое имущество и забирать, в случае победы, имущество того, кто на них нападал.

С тех пор два дня после этой даты стали днями веселья и празднования.

Традиции праздника

Пурим считается самым веселым иудейским праздником. В еврейских общинах проводятся театрализованные представления, карнавальные шествия, принято посылать знакомым праздничное угощение.

Традиционным угощением этого праздника являются маленькие треугольные пирожки с джемом и маком. Их называют гоменташи, что означает "уши Амана".

Традиционное угощение. Фото: pixabay

В канун праздника в синагогах читают "Свиток Эстер" и при каждом упоминании имени Амана стучат трещотками.

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