Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рабочий несколько минут ждал посреди дороги, пока кот напьется из лужи (видео)

Сегодня, 10:18

Курьезный случай произошел в районе Татван восточной турецкой провинции Битлис

Рабочий с тачкой несколько минут ждал, пока преградивший ему дорогу кот напьется из лужи. Курьезный случай произошел в районе Татван восточной турецкой провинции Битлис. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

На видео показано, что мужчина не пытается прогнать кота или обойти его, чтобы не спугнуть, а спокойно стоит, курит и ждет.

Видео: twitter.com/DailySabah

Многие пользователи социальных сетей похвалили турка, в то время как другие отметили, что это всегда было частью турецкой культуры (пророк Мухаммед, например, очень любил кошек). Во многих городах животных подкармливают, им ставят поилки, а ветеринары часто бесплатно помогают бездомным котам и собакам.

Читайте также:
Семья спасла бродячую кошку, и теперь она их постоянно обнимает

Это уже не первый подобный случай. Например, в шотландском городе Гифнок охранник магазина держал зонтик над собакой, которая под дождем терпеливо ждала у входа своего хозяина.

Смотрите видео: в Италии кот получил огромное наследство

Также мы писали о нефтянике из Канады, который ехал на работу и увидел на дороге трех брошенных котят, которые примерзли ко льду. Животные, вероятно, провели на холоде всю ночь. Чтобы освободить и спасти питомцев, мужчина полил их хвосты теплым кофе.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Реакция кота на плохую погоду попала на фото и стала хитом Кот пропал на три дня, а затем вернулся домой весь в долгах (фото) Мышь спряталась под животом у кота. Видео с "реальными Томом и Джерри" стало хитом Отважный кот ради спасения мальчика вступил в схватку с собакой: видео
видео Турция кот
Источник: twitter.com/DailySabah
Реклама

Новости партнеров

Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID

Популярные статьи

Сегодня, 05:32Психология

Гороскоп на сегодня 12 ноября: Близнецов ждет насыщенный день, а Рак достигнет своей цели

Вчера, 14:48Events

День ангела Анастасии: красивые поздравления в стихах и прозе

Вчера, 12:40Афиша

Именинник дня — Леонардо Ди Каприо: 10 впечатляющих ролей оскароносного актера

Вчера, 11:12Fun

Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни

Вчера, 05:06Психология

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить

10 ноябряFun

День студента-2020 в Украине: дата и история праздника

10 ноябряШоу-бизнес

Дочь Стивена Спилберга открыто рассказала о работе в порноиндустрии: "Я наслаждаюсь"

10 ноябряEvents

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

10 ноябряШоу-бизнес

"Он понял, что что-то пошло не так": Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета

10 ноябряFun

80-летняя бабушка после первой ночи с 35-летним любовником приняла ислам (фото)

10 ноябряFun

Три женщины и один мужчина занялись сексом посреди парка (фото)

10 ноябряEvents

10 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

9 ноябряWellness

ТОП-10 продуктов, снижающих уровень плохого холестерина

9 ноябряEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

9 ноябряFood

Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

9 ноябряШоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на похороны Михаила Жванецкого (фото)

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Яблочный пирог на сковороде
Яблочный пирог на сковороде
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Сексапильная спортивная журналистка Дилетта Леотта
Сексапильная спортивная журналистка Дилетта Леотта
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять