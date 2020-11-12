Рабочий несколько минут ждал посреди дороги, пока кот напьется из лужи (видео)

Курьезный случай произошел в районе Татван восточной турецкой провинции Битлис

Рабочий с тачкой несколько минут ждал, пока преградивший ему дорогу кот напьется из лужи. Курьезный случай произошел в районе Татван восточной турецкой провинции Битлис. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

На видео показано, что мужчина не пытается прогнать кота или обойти его, чтобы не спугнуть, а спокойно стоит, курит и ждет.

Видео: twitter.com/DailySabah

Многие пользователи социальных сетей похвалили турка, в то время как другие отметили, что это всегда было частью турецкой культуры (пророк Мухаммед, например, очень любил кошек). Во многих городах животных подкармливают, им ставят поилки, а ветеринары часто бесплатно помогают бездомным котам и собакам.

Это уже не первый подобный случай. Например, в шотландском городе Гифнок охранник магазина держал зонтик над собакой, которая под дождем терпеливо ждала у входа своего хозяина.

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Также мы писали о нефтянике из Канады, который ехал на работу и увидел на дороге трех брошенных котят, которые примерзли ко льду. Животные, вероятно, провели на холоде всю ночь. Чтобы освободить и спасти питомцев, мужчина полил их хвосты теплым кофе.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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