Рабочий несколько минут ждал посреди дороги, пока кот напьется из лужи (видео)
Курьезный случай произошел в районе Татван восточной турецкой провинции Битлис
Рабочий с тачкой несколько минут ждал, пока преградивший ему дорогу кот напьется из лужи. Курьезный случай произошел в районе Татван восточной турецкой провинции Битлис. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
На видео показано, что мужчина не пытается прогнать кота или обойти его, чтобы не спугнуть, а спокойно стоит, курит и ждет.
Многие пользователи социальных сетей похвалили турка, в то время как другие отметили, что это всегда было частью турецкой культуры (пророк Мухаммед, например, очень любил кошек). Во многих городах животных подкармливают, им ставят поилки, а ветеринары часто бесплатно помогают бездомным котам и собакам.
Это уже не первый подобный случай. Например, в шотландском городе Гифнок охранник магазина держал зонтик над собакой, которая под дождем терпеливо ждала у входа своего хозяина.
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Также мы писали о нефтянике из Канады, который ехал на работу и увидел на дороге трех брошенных котят, которые примерзли ко льду. Животные, вероятно, провели на холоде всю ночь. Чтобы освободить и спасти питомцев, мужчина полил их хвосты теплым кофе.
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